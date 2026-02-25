中國鐵路春運發送旅客突破3億人次

中評社香港2月25日電／記者2月25日從中國國家鐵路集團有限公司獲悉，2月24日（正月初八），全國鐵路發送旅客1810.1萬人次，連續5天保持在1500萬人次以上，2月2日春運啟動以來累計發送旅客3.13億人次，運輸安全平穩有序。2月25日（正月初九），全國鐵路預計發送旅客1665萬人次，計劃加開旅客列車1549列。



新華社報導，截至2月25日8時，鐵路12306（含網站、客戶端等）已累計發售春運期間火車票3.63億張。從預售情況來看，25日主要熱門出發城市有廣州、北京、成都、武漢、重慶、鄭州、西安、長沙、杭州、上海；主要熱門到達城市有北京、廣州、上海、深圳、成都、杭州、武漢、西安、重慶、鄭州；北京往返上海，太原、西安、沈陽、哈爾濱至北京，武漢至上海、廣州、深圳，南寧至廣州，深圳至香港等熱門區間客流相對集中。



各地鐵路部門多措並舉應對返程客流高峰，加大運力投放，落實便民利民惠民舉措，全力保障旅客平安順利返程。國鐵太原局集團公司朔州東站在站台、扶梯等關鍵區域增派人員加強引導，提前開啟出站閘機，保障旅客快速出站。國鐵濟南局集團公司菏澤站設立務工團體安檢“綠色通道”，安排專人引導，保障務工人員順利乘車返崗。國鐵烏魯木齊局集團公司各車站組織成立“天山雪蓮”服務隊，在關鍵區域增派力量，加強高峰時段客流疏導、秩序維護和乘降組織。