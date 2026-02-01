一步一詩映燈影　大唐芙蓉園千盞華燈賀馬年

大唐芙蓉園內，魚形花燈與詩詞燈籠交織成璀璨的燈廊，遊人在其中仿佛步入夢幻的水下世界。 （中評社 劉一瑋攝） 中評社西安2月26日電（實習記者 劉一瑋）暮色四合華燈初上，2026丙午馬年長安燈會在大唐芙蓉園如約啟幕。百餘首唐詩化作流動的光影，點映在園間，也讓這座園林成為一座可互動、可品讀的唐詩燈海。



本屆燈會以“千燈映長安 午馬迎春來”為主題，採用了水陸兩棲賞燈的新方式，陸上燈組恢宏大氣，水上燈影靈動婉約。三十九組主題燈彩串聯起百餘首唐詩，每一種意象或沿岸展開或點綴於草木之間或橫亘河上，每一盞花燈都蘊含了穿越千年的詩歌密碼。



夜幕降臨，入園伊始《唐燈馳春》主題燈組率先亮起，紅金藍國潮撞色格外醒目，韓幹筆下的唐馬燈影似踏燈躍出，遠處紫雲樓輪廓被這燈散發的暖光勾勒，緊接著園內萬盞花燈次第點亮，燦若星河。沿著游覽動線，穿行在芙蓉橋水域，“水域華章·龍鳳呈祥”燈組橫臥湖面，巨龍與彩鳳的鏤空燈羽間光華流轉，燈影倒映在碧波中，隨水波輕輕晃動。從“春風得意馬蹄疾”的駿馬燈組，到“落花踏盡游何處，笑入胡姬酒肆中”的市井燈影，唐詩意象與非遺燈藝完美融合，讓遊人一步一詩，恍若穿越盛唐上元夜。



園區內，賞燈的遊人絡繹不絕，各式身影與璀璨燈影相映成趣。身著漢服的女子手持魚燈，在牡丹燈組前緩步徜徉，攝影師緊隨其後，定格下燈影與人影交融的美好瞬間。河北遊客劉女士告訴記者：“此次來到西安特意穿了漢服來打卡，唐詩燈組和園林景色非常出片，另外還買了文創當伴手禮，不僅自己留作紀念，還打算送給朋友，也算是把西安的年味和詩韵帶回去。”記者觀察到，詩詞迷宮景點附近更是充滿歡聲笑語，許多小朋友穿梭嬉戲、不亦樂乎，他們不時駐足燈牆前，熟練背誦牆上鐫刻的唐詩。記者從孩子們口中瞭解到，這些詩詞大多是他們早已熟記於心的篇目，在賞燈嬉戲中重溫經典，更添幾分趣味與意義。



記者留意到，前來賞燈的遊客除西安本地人外，主要來自周邊省市，自駕游占比突出。大家趁著新春假期，奔赴長安、品味十三朝古都氣韻，也實實在在拉動了當地文旅經濟蓬勃發展。記者瞭解到，春節期間西安各大博物館迎來參觀熱潮，西安博物館等熱門場館均需提前多天預約，門票十分緊俏，常常一經放出便被搶空。與此同時，燈會的火爆也帶動了周邊消費升溫，園區附近大唐不夜城中的小吃攤前人頭攢動，肉夾饃、biangbiang面等特色美食備受青睞，文創店內，團扇、詩詞書簽、馬年主題文創等產品也吸引大批遊客購買，不少人爭相選購，希望將古城韻味與新春祝福一並帶走。與此同時，周邊酒店預定數、民宿出租率持續攀升，形成了賞燈帶動相關文旅消費的良好態勢。



千燈映長安，詩韻潤人心。這場集唐詩、非遺、演藝於一體的長安燈會，不僅用萬盞華燈點亮了古城西安的新春夜空，更讓傳統文化在光影流轉中煥發新生機，成為拉動新春旅遊經濟的重要引擎。