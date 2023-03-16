中評現場：港澳記者走進港澳辦新址共話新春

主樓外頂部玻璃遮雨棚上，精心雕刻著象征著香港的紫荊花與象征著澳門的蓮花圖案（中評社 林艶攝） 中評社北京2月26日電（記者 林艶）馬年新春伊始，國務院港澳辦七局在京舉辦了一場暖心的駐京記者新春聯誼活動。2月25日下午，近30位港澳駐京記者受邀來到港澳辦新址參加交流座談會，港澳辦七局有關負責人與記者們暢敘交流、共話新春。這也是港澳媒體記者首次集體走進港澳辦新址。



據瞭解，港澳辦新辦公樓於2025年12月29日正式啟用，位於北京市西城區前門西大街109號，為北京市教委原址，距離天安門廣場僅有1700米，地處首都核心區。該大樓在原教委大樓基礎上，重點圍繞辦公安全、環境提升、消防提升三方面進行了裝修改造，歷時約11個月順利完工並投入使用。



由於這是港澳媒體記者們首次進入港澳辦新址，在前往多功能廳參加座談的途中，大家紛紛駐足觀察、拍攝記錄，對新辦公樓的佈置設計充滿好奇。中評社記者留意到，新辦公樓到處蘊含著濃鬱的“港澳元素”，處處細節皆顯用心：院子鐵門、主樓外頂部玻璃遮雨棚上，都精心雕刻著象徵著香港的紫荊花與象徵著澳門的蓮花圖案，寓意著港澳與祖國緊密相連；大門正中央則高懸國徽，莊嚴肅穆，左右兩側分別懸掛著“國務院港澳事務辦公室”“中共中央港澳工作辦公室”牌匾。



除此之外，中評社記者還看到，一樓大廳右側專門設置了兩個具有特色的會客廳，分別命名為紫荊廳和蓮花廳，廳內佈置也十分精緻用心，同樣融入了“港澳元素”，讓前來參訪的港澳賓客時刻感受到賓至如歸的溫暖。其中，紫荊廳懸掛著會議展覽中心、西九龍文化區等標誌性地標圖片。據瞭解，新址啟用以來，短短近兩個月時間，紫荊廳、蓮花廳已接待了多批次來自港澳的賓客，成為連接港澳與內地的重要交流場所。



交流座談結束後，港澳辦七局有關負責人還與港澳駐京記者一行，前往國家大劇院共同欣賞了大型民族舞劇《孔子》，近距離體驗感受中華優秀傳統文化魅力。該舞劇由孔子第77代後人孔德辛執導，以孔子周遊列國的生命歷程為背景，通過《問》《亂世》《絕糧》《大同》《仁政》《樂》等篇章，展現其參政進諫、危困絕糧等情節，並融入“玉人舞”、“采薇舞”、“幽蘭操”等舞段。該劇於2009年在曲阜國際孔子文化節開幕式上首演，曾巡演全球數十個國家，並被《紐約時報》譽為“中國的文化名片” 。

