習近平晤默茨　對中德關係發展提出三點意見

中評社北京2月25日電／2026年2月25日下午，國家主席習近平在北京釣魚台國賓館會見來華進行正式訪問的德國總理默茨。



習近平指出，中國和德國分別是世界第二、第三大經濟體，中德關係不僅關乎兩國利益，也對歐洲和世界有重要輻射效應。當前國際形勢正在經歷第二次世界大戰結束以來最深刻演變。世界越是變亂交織，中德兩國越要加強戰略溝通、增進戰略互信，推動中德全方位戰略夥伴關係不斷得到新發展。



習近平對下一步中德關係發展提出三點意見。一是要做相互支持的可靠夥伴。中德兩國都立足自身、快速發展，堅持互尊互信、開放合作，書寫了互利共贏的成功故事。中國堅持和平發展道路，有能力和底氣實現中國式現代化，將繼續同包括德國在內的世界各國分享發展機遇。希望德方客觀理性看待中國發展，奉行積極、務實的對華政策，同中方一道推動中德關係行穩致遠。



二是要做開放互利的創新夥伴。德國政府在技術、創新、數字等領域提出新發展戰略，同中國“十五五”時期智能化、綠色化、融合化發展方向高度契合。雙方應加強發展戰略對接，支持兩國人才、知識、技術雙向流動，促進人工智能等前沿領域對話合作。雙方要正確把握競爭和合作的關係，尋求互利共贏的合作路徑，共同維護產業鏈供應鏈穩定暢通。



三是要做相知相親的人文夥伴。中德都是擁有深厚文化底蘊的大國，雙方要加強文明互學互鑒，密切人文交流，鞏固中德友好民意基礎。



習近平強調，面對加速演進的世界百年變局，各國應該風雨同舟、命運與共。中德應堅持聯合國的核心地位，重振聯合國的主導作用，帶頭做多邊主義的維護者、國際法治的踐行者、自由貿易的捍衛者、團結協作的倡導者。中方支持歐洲自立自強，希望歐方同中方相向而行，堅持戰略夥伴定位，堅持開放包容、合作共贏，實現中歐關係更大發展，為世界和平與發展作出更大貢獻。



默茨表示，很高興在中國人民歡慶春節的時候來華訪問，祝中國人民馬年吉祥。德中建交以來保持著友好交往和密切合作，為兩國人民帶來福祉。德方珍視對華關係，堅定奉行一個中國政策，願同中方一道，延續友好傳統，堅持相互尊重、開放合作，不斷深化兩國全方位戰略夥伴關係。德國企業界高度重視中國市場，希望進一步深化對華合作，實現互利互惠、共同發展。國際局勢正在發生深刻變化，德中肩負著共同應對全球挑戰的重要責任。德方期待同中方加強協調，堅持自由貿易，反對保護主義。歐盟同中國發展可靠和持久的經貿合作關係符合雙方利益，也有利於世界穩定繁榮，德方支持歐中加強對話與合作。



兩國領導人就烏克蘭危機交換意見。習近平闡述中方原則立場，指出關鍵是堅持通過對話談判尋求解決方案。要確保各方平等參與，築牢和平基礎；確保照顧各方合理關切，增強和平意願；確保實現共同安全，構建持久和平架構。



雙方發表《中華人民共和國和德意志聯邦共和國聯合新聞聲明》。



王毅參加會見。