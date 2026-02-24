社評：香港財政回穩 更有底氣促發展惠民生

特區政府圖片 中評社香港2月27日電/2月25日，香港財政司司長陳茂波發表本屆特區政府任期內第4份財政預算案。在經歷過去幾年的強化版財政整合後，香港本年度的財政狀況有明顯好轉，綜合帳目由原來預算的670億元赤字，轉為錄得29億元盈餘，給予特區政府更多的空間去拼經濟、謀發展、惠民生。而且，2026也正值國家“十五五”規劃的開局之年，故香港今年的財政預算案中，也有較多篇幅聚焦如何與國家發展戰略作主動對接，以及參與融入粵港澳大灣區的建設等。我們認為，最新一份財政預算案繼續秉持了“量入為出、應使則使”的審慎理財原則，較好地平衡了紓解民困、投資未來、以及未雨綢繆以防範風險等多重需要，讓正處於“由治及興”拐角點的香港能有更充分的底氣邁向新階段。



第一，本份財政預算案的適量“派糖”，既回應了廣大市民在財政狀況好轉下希望特區政府能還富於民、紓解民困的期待，也為香港應對日趨複雜多變的外部經濟環境留有足夠“彈藥”。



最新一份財政預算案最讓香港社會振奮鼓舞的一點，莫過於終於擺脫了連年赤字的窘況，超前實現了綜合帳目恢復盈餘的目標。故此，不少輿論都希望，特區政府能在財政狀況回暖的當下，對基層市民與中產夾心階層提供更多支持。雖然，今年的財政預算案沒有派發現金、消費券等一次性的短期經濟刺激措施，但在稅務、差餉減免與支援弱勢社群等層面仍較去年展現出更大的誠意。例如，把基本免稅額從13.2萬元增至14.5萬元，將免稅額上限提升至3000元較上一課稅年度倍增，向領取綜援、高齡津貼等合資格人士發放一個月的額外津貼，把長者社區照顧服務券增加4000張至16000張等。



儘管，預算案的此類一次性紓困措施看似相對節制，力度與規模都遠不如疫情期間的重金投擲，但其仍能為最有需要的基層市民帶來一場解渴的及時雨，同時也令一眾中產家庭肩上的擔子有所減輕。更重要的是，在當前變幻莫測的國際環境下，特區政府不能只沉迷於轉虧為盈的喜悅，必須要預留足夠的儲備去應對潛在的外來風險，以確保港元的穩定以及香港作為國際金融中心的地位。上一年度的財政表現之所以大勝於預期，很大程度上與近期香港的股票市場交投活躍相關，但預算案的制定顯然不能只看當下的亮麗數字，還要考慮可能存在的不利變數，特區政府時刻警惕可能出現的逆境、並未雨綢繆提前籌劃的審慎理財態度值得肯定。

