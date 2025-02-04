社評：中國對日關係三大底線不可逾越

中國商務部將20家日本實體列入出口管制管控名單，另外20家納入關注名單。(資料圖片) 中評社香港2月26日電／2月24日，中國商務部依據中國出口管制相關法規發布公告，正式將20家日本實體列入出口管制管控名單，另外20家納入關注名單。



中國的理由清晰且聚焦安全風險：被列入嚴格管控和關注的實體，因參與提升日本軍事能力，對中國國家安全構成直接威脅，或存在較高的軍事轉用隱患。



這一舉措並非情緒化的貿易反制，也非刻意升級雙邊對立，而是主權國家在法治框架內，維護自身安全利益、履行國際防擴散義務的常規操作。其核心意義不在於升級對抗，而在於以明確、克制的方式，重申了對日關係三重不可逾越的剛性底線：歷史鏡鑒、國家使命、民族復興。



這三重底線，植根於中華民族的苦難記憶，立足於新中國的立國之本，順應於民族復興的歷史潮流，是中日關係行穩致遠的根本前提，逾越則關係破裂，觸碰則堅決反制，違背則徹底斷流。



歷史鏡鑒：堅守戰後國際秩序與雙邊政治共識



以史為鑒、面向未來，是中日邦交正常化以來始終遵循的原則。這條底線並非單純的情感表達，而是建立在國際法理與雙邊契約之上的剛性原則。



二戰期間，日本軍國主義發動的侵略戰爭，給中國及亞洲眾多國家帶來了深重的人道主義災難，這是被史料和國際社會共同認定的歷史事實。《開羅宣言》《波茨坦公告》等核心國際文件，明確界定了戰爭性質與歷史責任，這是構成戰後亞太地區和平秩序的法理基石。



中國銘記這段歷史，並非為了延續仇恨，而是為了守護二戰勝利成果，避免戰爭悲劇再次發生，維護地區長久穩定。中日邦交正常化以來簽署的四份政治文件，均將正視歷史、反省戰爭罪責作為核心政治共識，這是兩國重建互信、開展各領域合作的基礎，也是雙方共同恪守的國際承諾。



近年來，日本在安全戰略上持續調整，逐步突破戰後安保框架，加快軍事力量擴張；同時在歷史認知問題上的反復舉動，不斷侵蝕中日雙邊政治互信的根基。



對於中國而言，堅守歷史底線，本質是維護戰後國際秩序的嚴肅性與穩定性。歷史事實不容篡改，雙邊政治承諾不容背棄，任何動搖歷史共識的行為，都會從根本上削弱中日關係的存續基礎，也會給東亞地區的安全環境帶來不確定性。



國家使命：捍衛主權安全與核心利益的國際通行準則



捍衛國家主權、領土完整與安全利益，是所有主權國家的核心使命。在現代國際關係體系中，核心利益無妥協空間，這是各國交往的基本準則，並非中國的特殊要求。



台灣是中國不可分割的一部分，這是國際社會公認的事實，也是中國核心利益的關鍵組成，更是中日關係不可逾越的紅線。釣魚島及其附屬島嶼自古以來就是中國固有領土，中國對其擁有無可爭辯的歷史與法理主權。

