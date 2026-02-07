快評：若真有心緩和關係　賴當局可做什麼？

大陸台商春節活動，賴清德出席。（中評社 方敬為攝） 中評社快評／賴清德24日出席台商春節活動時改口用大陸稱呼對岸，有說這是在兩岸關係上釋出善意，也有人不以為然。國民黨發言人、“立委”牛煦庭昨天說，政治人物的話語，有很多時候是看場合的，民進黨有停止對具陸配身分的民眾黨“立委”李貞秀的追殺嗎？行動證明一切。



牛煦庭說到要點上。觀察政治人物的表現，不能只聽他說甚麼，還要看他做甚麼；說話和行動保持一致，而非說一套做一套，才是真心、誠實、有善意的。



民進黨“台獨黨綱”還在、“賴十七條”還在，民進黨迄今也還拒絕承認“九二共識”。這些是涉及立場、原則的大問題，必須從根本上解決，不解決則無法解開死結。當然，在此之前，賴當局還是有很多事情可以做。



舉例而言，賴清德既已改口用大陸稱呼對岸，就不應再反口覆舌、並通令官方機構套用；對陸配“立委”李貞秀的追殺，就應該停止；自2024年6月1日起禁止旅行社組團赴中國大陸觀光的“禁團令”，應該取消；對抖音、小紅書等的封殺，也應解禁；停止編列巨額預算對美軍購；等等。



外界分析，賴清德改口用大陸稱呼對岸，與特朗普即將在緊接到來的3月底訪問大陸有關；此外，兩岸關係已緊繃到隨時可能出事的地步，“台獨”必須有所收斂。賴清德已擺出姿態，外界會檢視他是否言行一致。如果一邊喊和解，一邊繼續操弄意識形態，就不是真心的。