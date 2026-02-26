明報：調撥外匯基金建北都　特事特辦要審慎

中評社香港2月26日電／明報今日社評指出，香港特區政府新一份《財政預算案》出爐，其中一項最受注目的建議，是從外匯基金調撥1500億元，支持北部都會區及其他基建項目。去年外匯基金破紀錄勁賺3300億元，是次調撥金額未及去年收益一半，以現時外匯基金逾4萬億元的資產規模，維護本港貨幣與金融體系穩定，仍屬綽綽有餘。不過外匯基金作為本港面臨金融危機時的最後防線，以往當局對於動用基金投資本地資產及項目，一直多有保留，現在政府為加快北都建設調撥外匯基金，先例一開，會否陸續有來，難免惹人關注。當局必須審慎行事，以免外界懷疑政府不再堅持審慎理財，將外匯基金當成“提款機”。



政府綜合帳目之所以能夠提早“轉虧為盈”，還是相當倚靠發債。根據當局估計，下年度非經營帳目赤字料達901億元，有關缺口實際就是靠約千億元發債“淨收入”填補。預算案提出加快北都發展，包括向新成立的洪水橋產業園公司及河套香港園區分別注資100億元，另外又推出100億元“創科產業引導基金”，引導業界參與投資，錢從何來始終要解決。政府對策之一是增加發債規模，將綠色債券和基礎建設債券合共借款上限，由去年公布的7000億提升至9000億元，未來5年當局將每年發行約1600億至2200億元債券，另外當局亦會多發長債，減輕短中期還款壓力。



社評認為，政府萬萬不能為了填補經常開支而發債，但若是為了投資未來、謀求長遠發展，只要用得其所，適度發債可以接受。北都發展要提速，當局預料基建投入每年大概要由900億提升至1200億元，未來兩三年土地收入估計不足以支持基建投入，增加發債有實際需要。按照政府中期財政預測，增加發債後，政府債務佔本地GDP比率將由14.4%升至19.9%，仍遠低於大部分先進經濟體，屬於非常穩健的水平。建設北都發展創科產業是香港經濟升級轉型的鑰匙，總不能因為有失敗風險而放棄為之。真正問題不在於舉債本身，而是如何確保項目發展有成。北都建設只許成功，政府必須將工作做好。



外匯基金法定目的由《條例》規定，首要用作直接或間接影響港元匯率，維持香港貨幣與金融體系穩定健全，以保持香港國際金融中心地位。由1984年銀行倒閉危機、1998 亞洲金融風暴“打大鱷”，到2008年金融海嘯為香港銀行所有存款提供擔保，每次香港出現銀行不穩或面臨金融危機，外匯基金都擔當了極其重要角色。外匯基金投資首要目標是“保本”，其次是為貨幣基礎提供十足支持，確保流動資金足以維持貨幣及金融穩定，滿足了這些前提，才可談盡力爭取投資回報。



過去不時有人提倡由外匯基金撥款支持政府基建項目，甚或投資本地資產，惟無論金管局還是政府財金官員均持保留態度，皆因外匯基金資產須保持高流動性（例如多持債股匯），以便隨時提取應急，如果投資港元資產，更要考慮一旦需要沽售，或會加劇市場動盪。今次是政府繼1984年接管陷困銀行後，再度動用外匯基金儲備，用途為支持北都及基建發展，亦跟法定主要目的有別。政府思路有變，外界關注亦屬必然。



社評指出，政府強調是次調撥屬一次過的措施，不過此舉確是開了動用外匯基金支持本地基建發展項目的重大先例，外界一定會密切留意類似撥調日後會否陸續有來，甚至會否形成“基金有錢賺就要撥一部分給庫房”的慣例。陳茂波昨天公開表示有關操作不會恆常化，有助防止無謂揣測。北都發展需要提速提效，政府為融資特事特辦，也要非常小心。當局必須加強財政紀律，堅持審慎理財，以免向市場發出錯誤信息。