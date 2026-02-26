下個金礦？黃仁勳爆“代理式AI”來了

黃仁勳 （新華社 資料圖片） 中評社香港2月26日電／AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）財報會議萬眾矚目，執行長黃仁勳直言，Agentic AI（代理式AI）的“ChatGPT時刻”已經到來，企業級AI應用正進入全面爆發階段，全球對於訓練與推論算力的需求正以超乎預期的速度擴張。



據《中時新聞網》報導，黃仁勳在會中強調，輝達本季顯著深化與多家前沿模型開發商的合作關係，包括OpenAI、Meta與Anthropic等。他指出，OpenAI最新推出的GPT-5.3 Codex已在Grace Blackwell與NVL 72系統上完成訓練與推論，並已在輝達內部大規模部署。“我們的工程師非常喜歡它。”黃仁勳表示，雙方正接近達成更進一步的合作協議。



此外，Meta正以驚人速度擴大AI訓練規模，並採用輝達CPU與Spectrum－X Ethernet架構。輝達本季更宣布對Anthropic投資100億美元，Anthropic將在Grace Blackwell與下一代Vera Rubin系統上進行訓練與推論。



黃仁勳強調，Anthropic的代理型AI平台與OpenAI相關技術推動企業導入AI的閘門全面打開，“Agentic AI的ChatGPT時刻已經到來。”他形容，目前企業AI需求正在“水壩潰堤般湧現”（opened up floodgates），算力需求快速飆升（compute demand is skyrocketing）。



他進一步強調，輝達與Anthropic、Meta、OpenAI以及xAI的合作橫跨所有主要雲端平台，公司具備從底層晶片、網路架構到完整AI基礎建設的全棧能力，可協助客戶打造AI工廠（AI Factory）或提供雲端規模擴展。



黃仁勳也透露，公司已與Grok簽訂非獨家授權協議，取得其低延遲推論技術，並迎來一批工程團隊加入。他指出，這與過去收購Mellanox的策略類似，將透過整合創新技術擴展輝達架構，推升AI基礎設施效能。



整體而言，在不計中國資料中心收入的前提下，輝達仍展現強勁成長動能。黃仁勳定調，AI基礎設施正進入大規模擴張階段，而輝達將持續站在這場AI超級循環的核心。