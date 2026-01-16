社評：鍾明軒新疆行　個人主義敘事的民族情

鍾明軒走進當地少數民族家庭餐敘交談。（YOUTUBE截圖） 中評社香港2月28日電／台灣網紅鍾明軒近日發布視頻，紀錄其赴新疆自駕旅行、體驗風土人情、與少數民族家庭聚餐的經歷。由於影片選在除夕之夜發布，雖然衹有短短30分鐘，卻立刻在兩岸青年間產生極高熱度，被網友笑稱為“和春晚搶流量”，截至2月底在其境外個人社群平台播放量超過150萬次。



鍾明軒近兩年來多次踏足大陸，將行程見聞與心路歷程發布上網，不僅打破了登陸前存在的“信息繭房”和“政治濾鏡”，而且還勇敢對抗民粹霸凌，堅持正面的認知、做對的事。此次新疆之行，之所以格外受關注、或特別有意義，不只是“台灣人去新疆”話題本身在島內具有敏感性，更因為他是以個人主義的視角、敘事，來觀察和反映新疆社會面貌與各民族群眾生活、表達對美麗新疆的熱愛。



眾所周知，兩岸社會制度不同，台灣民眾與大陸在話語體系上存在一定隔閡，背後則是理念上的差異。最具代表性的，大陸社會普遍強調集體主義的宏大敘事，悠久歷史與幅員遼闊之下的家國情懷。台灣則基於特殊歷史背景，往往更強調個人主義敘事，以小見大、見微知著，以自我認同為中心、重視不同族群認知與情緒的差異性。



這一點，在兩岸有關民族團結話語體系上的敘事差異，顯得尤為突出。例如，大陸強調鑄牢中華民族共同體意識，各民族像石榴籽那樣緊緊抱在一起，台灣則更強調少數民族（原住民族）差異性、多元性，再以此為基礎形成所謂“生命共同體”。同理，在兩岸交流上，大陸自上而下從民族情、同胞情等宏大歷史與文化脈絡下追求同胞心靈契合，而台灣民眾尤其是年輕人強調“小確幸”，希望兩岸交流能夠生活化、在地化“有感獲利”。



鍾明軒正是這種個人主義敘事的代表。從光譜上看，他的思想價值接近所謂“LGBTQ族群”，而他早年在台灣社會的“出圈”，也曾被賦予意識形態標籤，一度被特定政治勢力拿來利用；從言行上看，他的熱愛自由、我行我素、漂泊四海，代表了台灣社會進入“後現代”發展階段青年的群體性特質。

