大公報：創科金融雙輪驅動　惠民紓困布局未來

中評社香港2月26日電／大公報今天社評說，財政司司長陳茂波昨天發表新一份財政預算案。在香港經濟強勁復甦、提前一年實現扭虧為盈的形勢下，特區政府積極運用資源，主動對接國家“十五五”規劃，一方面大力發展新質生產力，一方面惠民紓困，體現了“創科驅動、金融賦能；多元發展、關愛惠民”的鮮明主題。這是一份“創新務實”的財政預算案，不僅穩住了庫房底線，更以躍馬揚鞭的積極姿態布局未來。



社評說，受疫情衝擊及國際地緣政治影響，香港連續多年出現赤字，庫房收入較高峰期減少近半。但在過去的一年，受惠於股市暢旺、樓市反彈、經濟發展加速，印花稅及利得稅較原預算增加近500億元，令政府財政由原本預期的670億元赤字，一舉扭轉為29億元盈餘，實現了提前一年減赤的目標。這“提前一年”的轉變，意義重大，反映特區政府在中央堅定支持下，有效發揮“一國兩制”優勢，通過加快融入和服務國家發展大局，改革創新，推動經濟快速發展，為新階段發展奠定了堅實基礎。



今年是國家“十五五”開局之年，預算案體現主動對接國家戰略、融入和服務國家發展大局的全局觀。國家實施更加積極有為的宏觀政策，持續擴大內需，扎實推動高質量發展，為香港經濟增長創造有利條件。預算案提出一系列驅動創新科技發展的措施，包括成立由財政司司長主持的“AI＋與產業發展策略委員會”、推進沙嶺數據園區項目、推展人工智能培訓及加速政府數智化轉型，提速推動AI產業化，並促進AI與各產業的深度融合，同時亦鼓勵AI的廣泛應用，達至全民使用、全民善用。政府亦將成立“國際臨床試驗學院”，協助國家生物醫藥技術“引進來、走出去”，助力香港發展成為國際醫療創新樞紐。預算案預留資源在港建設首個境外的國家製造業創新中心。這些措施將助力香港更好融入及服務國家發展大局，為中國式現代化建設作出更大貢獻。



北部都會區作為香港未來發展新引擎，也是香港積極參與粵港澳大灣區建設的重要平台，在未來一年將加速發展。預算案推出了一系列重大措施：為河套香港園區額外注資100億元，為新田科技城成立專屬公司並注資100億元，為洪水橋產業園注資100億元，以及將成立第三個InnoHK等。在政府大手筆投入的同時，亦在土地運用方面推動片區建設，並積極推動公私協作，鼓勵持有土地的發展商聯同科技及先進製造業向政府提出合作發展方案，通過三方合作，引導相關土地和企業資源對接香港重點發展方向，讓商界深度參與香港經濟的創科轉型，盡早實現“南金融、北創科”的發展格局。



社評說，鞏固提升國際金融中心的傳統優勢，預算案提出了“金融＋”理念，以金融活水灌注實體經濟。相比倫敦、紐約等國際金融中心，香港的優勢在於作為全球最大的人民幣離岸中心，可有力配合人民幣國際化的進程。預算案提出將進一步鼓勵在港發行人民幣債券，研究加快推出國債期貨，將房託基金納入互聯互通，將人民幣交易櫃台納入港股通。為配合內地企業開拓國際市場，特區政府將持續推動證券市場改革，諮詢修訂“同股不同權”要求、便利海外發行人第二上市、推動T＋1結算、完善結構性產品上市框架等……這些舉措兼顧短中長期發展，有利於進一步鞏固國際金融中心地位，為銀行業拓展業務提供有利條件，因此受到金融業界的熱烈歡迎。



推動多元發展是預算案的另一鮮明取向，旨在鞏固傳統優勢，培育新增長點。其中包括：吸引大型國際展覽來港、推動物流智慧轉型、拓展貨源，鞏固貿易、航運、航空樞紐地位。在發展旅遊業、創意產業、法律及爭議解決服務中心、銀髮經濟方面，預算案都給予了有力支持。這些措施與創科、金融形成合力，推動經濟從“單引擎”向“多引擎”轉變，增強香港經濟的潛力與韌性。



在財政狀況改善下，政府適度“派糖”，精準施策，增加對市民及中小企支援。新財政年度100%寬減薪俸稅、個人入息稅及利得稅，以3000元為上限，較去年增加了一倍；單身人士和已婚人士免稅額都有放寬，將有超過200萬納稅人受惠。預算案還提出新年度首兩季的差餉寬減，每戶上限500元。另外，綜援、生果金等社會福利額外發放半個月款項，加強康復服務，增加日間、住宿及學前名額，優化醫療服務等一系列惠民措施的推出，回應了中產減稅、長者安老、基層支援等多方訴求，體現了今次預算案的溫度與包容性，讓市民尤其是基層分享經濟發展的成果。



值得一提的是，由於北都建設及創科發展需要持續投入，預算案提出將借債上限由7000億元提升至9000億元，日後也將發行更多長期債券，以更好匹配現金流年期與工程項目的需要。在擴大發債規模下，債務佔香港GDP比率維持在14.4%至19.9%的穩健水平，遠低於多數發達經濟體。這一財政策略既推動本港債市多元發展，又守住底線，為“創科驅動”與“關愛惠民”提供有力支撐。



社評說，概括而言，新一份預算案為實踐施政報告和落實政府施政方針提出務實舉措、提供財政支持，有利於發揮香港在“一國兩制”下內聯外通的獨特優勢，推動香港拚經濟、謀發展、惠民生，搶抓發展新機遇，更好融入和服務國家發展大局。因為預算的前瞻性和長期布局，所以預算案不僅是新一年度的行動綱領，也是面向未來的發展藍圖，將為推動香港高質量發展打下堅實基礎。