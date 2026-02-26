港股多項改革　提升金融中心競爭力

中評社香港2月26日電／香港新一份財政預算案為提升香港國際金融中心的功能，推動“金融＋”，貢獻國家“加快建設金融強國”的戰略目標，當中涉及證券市場、債券市場、資產及財富管理中心、人民幣國際化等多方面升級及改革。



大公報報導，當中，證券市場方面將修訂“同股不同權”企業上市要求、便利海外發行人第二上市、優化IPO流程，另將推動T＋1結算及改革每手買賣單位。同時更會檢視上市規定，便利航天科技企業來港上市。



財政預算案提及將促進一級市場發行、提升二級市場流動性及擴展離岸人民幣業務，而債券電子交易平台亦將在下半年推出，進一步鞏固香港作為全球固定收益及貨幣中心的地位。同時進一步吸引家族辦公室和基金落戶香港，包括擴闊“基金”定義以涵蓋特定的單一投資者基金，將數字資產、貴金屬及特定大宗商品等列為可獲稅務寬減的合資格投資，將於上半年提交條例修訂草案，計劃在2025／2026課稅年度起生效。



產品創新 提升市場活力



港交所（00388）主席唐家成表示，財政預算案中提出的多項措施，當中涵蓋了一級市場和二級市場以及多個資產領域的市場改革，將進一步鞏固香港作為全球領先國際金融中心的地位，也突顯了特區政府對提升香港金融市場長期競爭力、韌性和全球影響力的決心。



港交所行政總裁陳翊庭表示，期待與香港證監會及市場各方緊密合作，持續推動產品創新，引領市場探討改革，進一步提升香港資本市場的吸引力。



證監會主席黃天祐也表示，證監會將與港交所就多項主要措施緊密合作，以提升股市的活力，並正推進無紙證券市場制度於今年內推出。



業界也對財政預算案表示支持，香港證券及期貨專業總會會長陳志華表示，若港交所進一步簡化第二上市程序、統一及降低門檻（例如對合資格交易所、合規記錄期及市值要求作優化），可為港股帶來成熟大型標的，提高指數質素和國際資金配置意欲。



此外，改革證券市場每手買賣單位將有助簡化制度，降低散戶入場門檻，提升市場流動性，而推動無紙化也有助提升監管效率及降低業界營運成本，並與國際趨勢接軌。惟業界仍然十分關注印花稅調整、虛擬資產商業化落地及投資者保障機制等範疇的後續進展，並期望與特區政府及監管機構保持溝通，確保改革成果。



專家倡吸東南亞中東企來港



德勤中國華南區主管合夥人歐振興表示，特區政府正精準地為市場“提速、增量、降本”，一系列舉措不僅大幅提升生物科技及特專科技企業來港掛牌的確定性，更全方位從制度面構築一個更國際化及高流動性的金融生態圈。建議特區政府對吸引國際企業來港上市採取更主動、更具針對性的激勵措施，如為雙重上市公司提供稅務“安全港”，以及研究流動性導向的定向印花稅調整機制。



香港股票分析師協會主席鄧聲興表示，去年香港IPO市場回暖，但上市企業仍以內地公司為主。要成為真正的國際金融中心，香港必須吸引更多國際知名品牌來港上市。通過優化上市制度，降低合規成本，香港有望吸引更多東南亞、中東以至歐美的企業來港作第二上市或雙重主要上市。



多元融資利航天企進駐



此外，歐振興認為航天產業作為國家戰略與商業創新的關鍵交匯點，其高研發強度與長投資周期的特性，正需要香港發揮國際金融中心優勢，提供更多元的融資渠道與風險管理支持，故此高度歡迎預算案提出便利航天企業來港上市的舉措。



不過，立法會金融服務界議員李惟宏則表示，此次在金融政策上未有太大突破，政策較為平穩，針對人民幣、證券市場、債券、基金以及黃金等都有提及，但內容都是過去政策的延續，而業界較關注的情況包括下調印花稅、改革GEM、處理港交所旗下跨產品按金安排、實施期貨市場23小時交易、支援金融服務業中小企發展，以及促進黃金市場創新發展等，未有具體政策。