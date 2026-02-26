香港豪宅印花稅升至6.5%　今日起生效

中評社香港2月26日電／特區政府去年透過放寬百元印花稅，成功令樓市極速回暖，為增庫房收益。新一份財政預算案宣布把1億元以上住宅買賣印花稅稅率調高至6.5%，預計每年為庫房增收10億。



大公報報導，綜觀去年1億元以上住宅買賣共涉243宗，佔比僅約0.36%，目前全港1億元以上放盤更不足200夥，比例約0.6%，反映增加稅率只牽涉少量富人，並非對樓市“加辣”。



財政司司長陳茂波公布新一份財政預算案，對樓市著墨不多，當中以調升1億元豪宅印花稅較為出人意料，稅率由4.25%增至6.5%，以一夥1億元住宅計算，印花稅由425萬元上調至650萬元，增加225萬或52.9%，新措施將於條例修訂草案獲通過後，追溯至今年2月26日開始生效，估計每年可增加約10億元庫房稅收。



特區政府消息人士表示，以1億元樓價計算，買家只是額外支付約200萬元，高資產淨值人士足以負擔，相信絕對不會對樓市氣氛或趨勢帶來影響。消息人士續說，今個財政年度首10個月（25年4月至26年1月），住宅成交量約6.5萬宗，其中逾1億元豪宅佔不足200宗，認為豪宅成交佔比非常低，預計新增徵稅不會影響整體樓市。



新措施減低影響增加稅收



消息人士推算，新措施下每宗億元交易僅多付200多萬元印花稅，買家出於身份象徵、景觀優越等因素而入市，不認為豪宅買家會因200萬稅款而卻步，特區政府調高豪宅印花稅的措施，已在減低影響人數和增加庫房稅收之間取得平衡，並強調政府不可以為刺激樓市而調整印花稅。



據美聯物業研究中心數字，綜合土地註冊處資料，2025年全港共錄243宗1億元或以上住宅買賣，屬歷年新高，佔去年一手私宅及二手住宅買賣宗數66835宗約0.36%。不過，撇除當中78宗來自九龍塘龍庭里8號的一籃子內部轉讓交易，去年1億元以上住宅買賣共165宗，按年稍增23宗或16.2%，仍屬2021年以來最多。



據該行數字，今年截至2月24日，逾億元一手超級豪宅成交暫錄34宗，相當於2025年全年101宗的33.7%。值得留意，過往逾億元一手豪宅成交量於辣招時代仍然活躍，當中2016年、2018年、2021年更曾錄百宗或以上水平，因此，美聯集團行政總裁（住宅）馬泰陽相信，配合港股持續暢旺，財富效應釋放，今年逾億元一手豪宅成交量有望刷新2013年一手銷售條例實施後的紀錄新高。



豪宅放盤僅172夥 比重0.6%



據中原地產網上放盤資料，現時全港二手住宅放盤量有28320夥，叫價1億元或以上的豪宅放盤僅172夥，比例衹有大約0.6%，當中佔逾110夥來自港島區，包括薄扶林、山頂及壽臣山等。最貴放盤為九龍塘劍橋道27至29號大屋，實用面積7285方呎，業主叫價高達7億元，若按此價成交，在新稅制下，買家需繳付4550萬元印花稅，比舊制多付1575萬。



業界人士表示，即使計及招標方式放售的超級豪宅，全港1億元或以上豪宅放盤料約200間，今次特區政府調高相關印花稅率，只涉及少量富豪，對一般市民大眾置業未有帶來影響。



豪宅業主未受新稅制動搖，第一太平戴維斯（香港）受委託為轉讓業務的獨家代理，公開招標轉讓其公司業務，業務資產包括淺水灣道94號的住宅地盤，總意向價10億元，截標日期為3月30日。據瞭解，項目地盤面積約29909方呎，現有批則面積約22532方呎。第一太平戴維斯大中華區行政總裁李偉文表示，近期豪宅市場交投熾熱，連錄多宗矚目成交，優質物業買少見少。