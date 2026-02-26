香港豪宅“加稅”！買1.1億多繳247萬

億元豪宅印花稅加至6.5%， 庫房年收增10億元。圖為山頂豪宅。 香港文匯報 中評社香港2月26日電／香港文匯報報導，新預算案上調1億元以上住宅物業交易印花稅，由4.25%加至6.5%，以樓價1.1億元的豪宅為例，加稅前稅款為467.5萬元，加稅後稅款增至715萬元，稅款增加53%。新措施影響約0.3%住宅物業交易，政府料每年可增加約10億元收入。措施將於條例修訂草案獲通過後，追溯至今日（26日）開始生效。



預算案昨公布，樓價低於1億元以下的住宅物業，從價印花稅稅率4.25%維持不變；樓價100，000，001元至109，574，470元的住宅物業，其稅率為稅款425萬元加上超過1億元部分的款額的30%。樓價超過109，574，471元或以上，稅率則為6.5%。



非對樓市“加辣” 旨在開源



政府消息人士指出，新措施秉承“能者多付”的原則，是次措施不是對樓市“加辣”，而是旨在達到開源目的並把影響減至最低。他稱，這類豪宅物業的買家主要考慮身份象徵以及特別景觀，與一般住宅買家考慮因素不一樣，假設購買約1億元豪宅多交200多萬元稅款，富裕人士也有能力負擔，相信不會因增加稅款而影響入市決定。



消息人士補充，本財年首10個月住宅物業成交錄得6.5萬宗，而逾億元或以上的豪宅成交個案不足200宗，相關豪宅成交類別佔比非常低，預計不影響整體樓市。又指政府不可以為刺激樓市及樓價，而去調整印花稅。



團結香港基金助理研究總監兼土地及房屋研究主管梁躍昊表示，過億元豪宅的買家財力雄厚，對稅率敏感度低，對整體樓市影響有限。此舉體現“能者多付”原則，在不影響一般市民置業的前提下優化公共財政。



料億元豪宅成交量創新高



高力香港資本市場及投資服務主管翟聰表示，理解特區政府在面對財政赤字壓力下，採取“能者多付”的稅務政策。儘管豪宅買家對價格的敏感度相對較低，但若與其他主要國際城市相比，香港的超級豪宅市場在稅制及投資價值上，依然具備相當的競爭優勢。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑亦相信，在息口下行、經濟復甦步伐向好、來港上市企業增加等等的有利因素下，財富效應將令億元超級豪宅持續受追捧，料2026年億元豪宅成交量將續創新高。