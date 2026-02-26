地產界：香港超豪宅交投佔比少　無礙樓價升勢

中評社香港2月26日電／香港財政預算案獨對豪宅加辣，億元以上物業印花稅由4.25%上調至6.5%，以樓價1億元計算，印花稅由425萬元調高至650萬元。業界普遍認為，樓市由民生需求主導，對大市影響輕微。與過往“辣招”稅相比較，今次新稅率仍較辣招時期為低，料不會對樓市帶來影響，財富效應將令超級豪宅持續受捧，今年豪宅成交量有望續創新高。



大公報報導，中原集團主席施永青認為，新措施反映特區政府對樓市有信心，在這處“切一刀”不會造成很大傷害，相信特區政府覺察到市場有點熾熱，豪宅交投增，在這個位落墨是希望向市場發出一個訊息，就是不要炒得過分，炒得過分就會加印花稅。



新稅率仍比辣招稅低



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，億元住宅成交多年來佔整體私宅成交量不足1%，而且供應匱乏，買家非富則貴，即使提高億元住宅交易印花稅，對市場影響不大。在超級豪宅供應罕有的前提下，他預料相關豪宅業主不會因為調高印花稅而減價沽樓，反之，在息口下行、經濟向好、來港上市企業增加等有利因素下，財富效應將令億元超級豪宅持續受捧，料2026年億元豪宅成交量將續創新高。



美聯集團行政總裁（住宅）馬泰陽表示，由於1億元以上的住宅買賣佔大市僅約0.3%，加上目前樓市熾熱，大手客、投資者及用家均出動“尋寶”，料無阻目前整體樓價回升勢頭，對逾億元的成交相信不會有太大影響。他續說，今次調高1億元以上住宅印花稅至6.25%，相比過往未撤辣前的雙倍印花稅8.25%、新住宅印花稅的15%仍然要低，對於內地客或公司買家而言，未撤辣前更要繳付3成辣稅，相比之下，今次調高稅率仍較辣招時期低約8成。



高力香港資本市場及投資服務主管翟聰認為，特區政府採取“能者多付”的稅務政策，不影響絕大部分市民置業階梯，並達到有效開源的目的。雖然豪宅買家面臨較高的印花稅成本，但這類高淨值人士對價格的敏感度相對較低，若與其他主要國際城市相比，香港超級豪宅市場在稅制及投資價值上，依然具備相當的競爭優勢。



信和置業（00083）執行董事田兆源表示，現時樓市交投由中小型單位的民生需求主導，料相關政策對整體樓市影響不大。又認為財政預算案兼備推動本港經濟發展措施，加上今年樓市開靚局，疊加多項利好因素持續，相信馬年樓市會健康發展。



會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，此舉對樓市影響不大，實力雄厚的買家會隨著經濟暢旺而同步增加。而政府加快發展北部都會區將帶動本港經濟增長。



新世界發展（00017）營業及市務部總監何家欣表示，特區政府指出相關交易只佔整體市場約0.3%，相信影響不大。近月市場氣氛熱鬧，用家租轉買成新趨勢，投資者加快入市，看好今年樓市前景。



林海山城買家趕尾班車 慳稅328萬



新鮮出爐的財政預算案為億元豪宅加辣，樓價逾1億元的豪宅物業印花稅，由原先4.25%增至6.5%，今日生效，財案公布後即時有買家趕上尾班車。香港興業（00480）及希慎（00014）合作的大埔林海山城，昨日（25日）沽出林海徑5號屋，成交價1.456675億元，實用面積5297方呎，呎價2.75萬元，買家採90日付款。該名買家仍然繳付舊有4.25厘的印花稅階，涉及稅款逾619萬元，毋須繳付新稅階的6.5厘即約947萬元，提早入市變相慳稅約328萬元或53%，稅額夠買1個新界區納米單位。