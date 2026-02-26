香港招商引資　研推5%利得稅

稅務政策是各地經濟競爭力的重要一環。香港文匯報 中評社香港2月26日電／香港特區政府近年積極招商引資，為進一步吸引企業落戶香港，在去年的施政報告已提出制訂促進產業和投資的優惠政策包。財政司司長陳茂波昨日在預算案中提到，政府已就此制訂初步框架，會考慮企業的所屬行業和技術水平、為香港帶來的經濟貢獻和就業機會等，政策工具包括批地安排、財政資助或稅務減免，優惠稅率為半稅或5%，將於年內提交條例修訂草案。



因應行業及需求支援企業



香港文匯報報導，政府消息人士昨指出，會因應企業的所屬行業及需求作出支援，例如創科企業更需要設廠，將有機會在北部都會區獲得批地；一些企業較需要稅務減免，當局可提供減半的8.25%優惠稅率，甚至降至5%。



陳茂波又強調，稅務政策是經濟競爭力的重要一環，近年國際稅務環境不斷改變。政府會成立並主持“稅務政策諮詢委員會”，廣納工商專業界別人士的意見，使香港的稅務政策更好支持經濟發展。政府消息人士表示，香港奉行低稅率及簡單稅制，該委員會並非研究增加稅收水平，亦不是開拓消費稅、增值稅等稅基，而是研究增加可繳稅的範圍。



致同（香港）會計師事務所稅務主管合夥人陳錦榮昨表示，認同財政司司長強調稅務政策對香港競爭力的重要性，並透過稅務優惠推動策略性行業發展，是維持財政韌性和全球競爭力的關鍵。惟他亦認為，要建立可持續增長的韌性，政府應在推動經濟增長的同時，考慮開拓多元化的收入來源，例如引入環境徵費及針對性的奢侈品稅。



澳洲會計師公會稅務委員會聯席主席劉明揚認為，優惠稅率為半稅或5%對落戶企業有吸引力，相信有助吸引更多企業來港，為香港經濟帶來貢獻，期望政府早日公布更多實施細節落實推廣。