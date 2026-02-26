富權：柯建銘卸任　尋求“東山再起”？

中評社香港2月26日電／澳門新華澳報26日發表富權文章：柯建銘是“向下沉淪”還是尋求“東山再起”？以下為文章內容。



民進黨“立法院”黨前日召開黨團大會進行幹部改選。本來“萬年總召”柯建銘還想“最後一搏”，但看到其對手蔡其昌的“班子”陣容強大，包括總召是“新潮流系”並可直通賴清德的蔡其昌，幹事長是“英系”的莊瑞雄，書記長為“民主活水”的範雲，形成新三派共治格局，而且向來支持自己的“英系”全然倒向蔡其昌，感到“大勢已去”，因而選擇退一步成全蔡其昌，完成世代交替。



柯建銘正式卸任民進黨“立法院”黨團總召職務，標誌著其長達二十多年的“萬年總召”時代終結。此次人事變動並非單純選舉失利，而是民進黨內部權力重組的結果，背後涉及派系博弈、政治責任歸屬以及賴清德整合“府院黨團”的戰略佈局。



柯建銘主導的“全台大罷免”行動慘敗，成為他失去黨團領導地位的關鍵原因。該行動不僅未能動搖在野黨席次，反而引發黨內強烈不滿，被視為執政失能的替罪羊。賴清德作為新任領導人，亟需在“立法院”三黨不過半的僵局中強化控制力，而柯建銘堅持舊有操作模式，被批“荒腔走板”，已不符合當前政治現實。因此，賴清德支持同屬“新潮流系”的蔡其昌挑戰柯建銘，意在打通“『總統府』—『行政院』—黨團”的政策鏈路，實現高度協同。蔡其昌的勝出，意味著賴清德成功整合“新潮流系”“英系”與“民主活水”三派系力量，形成新的共治格局，稀釋了“非賴系”（如“蘇系”）在黨團內的影響力。



柯建銘卸任民進黨“立法院”黨團總召，對民進黨內部結構、權力格局與未來政治走向產生深遠影響。這一變動不僅是人事更替，更是派系重組、世代交替與戰略轉型的集中體現。柯建銘長期擔任黨團總召，資歷深厚、人脈廣泛，在議事運作中擁有高度自主性，有時甚至形成“雙頭政治”格局。他的退場，使賴清德得以打破權力制衡，將黨團徹底納入個人政治意志的執行軌道。蔡其昌作為賴清德嫡系、“新潮流系”要角，意味著黨團從“協商主導型”轉向“命令執行型”。這將提升府院黨團的政策協同效率，尤其在預算審議與法案推動上更具戰鬥力。



柯建銘屬於老派政治人物，以“頭腦清楚、身段柔軟、八面玲瓏”著稱，擅長朝野協商與密室談判。其退場象徵“高齡政治”逐步退出核心舞台，及以其“喬王”為特徵的協商政治式微。接班團隊相對年輕，且沈伯洋出任副幹事長，此人已被大陸立案偵查，顯示民進黨團在兩岸議題上可能採取更激進立場。未來民進黨黨團的提案或將更加傾向“抗中保台”路線，加劇“立法院”朝野對立。面對國民黨黨團總召傅崐萁，及具有國民黨和親民黨背景，曾經公開主張兩岸統一的民眾黨黨團新任總召陳清龍的“藍白合”的攻勢，缺乏“老狐狸”坐鎮的民進黨黨團，能否穩住陣腳尚待觀察。綠營內部已有擔憂，認為新領導需時間立威，恐在關鍵表決中出現失誤。



民進黨黨團總召的任期為一年，因而在整個二零二六年的“立法院”兩個會期內，柯建銘都只是“陽春立委”，失去此前二十五年來對民進黨黨團發號施令的權力。而且，根據《民主進步黨黨章》規定，黨團三長為民進黨中執會、中常會的當然委員，柯建銘失去黨團總召職務後，也自然地失去在民進黨中央的核心領導職務，因而等於是失去政治表演的“舞台”，其政治影響力及能量都將會呈現“向下沉淪”的境況，未來恐不再頻繁參與質詢與公開議事，政治能見度將顯著下降，最終可能如王金平一般“保位但淡出”。

