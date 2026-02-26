旅英舞蹈家黃羚　優雅舞姿讓中國文化流動英倫

黃鸝舞集.實驗舞團受邀演出。 倫敦給予舞者更為廣闊的空間。 中評社香港2月26日電（作者 紀碩鳴）2026年農曆新年前夕，倫敦威斯敏斯特大廳華人舞蹈藝術團“黃鸝舞集.實驗舞團”，受邀參與倫敦大型春節晚會，以原創群舞《朝克圖·萬馬八駿》亮相舞台，十四位舞者共同完成一段蒙古族題材的開場演出。被稱為倫敦“春晚”新春晚會融合AI舞美概念，象徵科技與傳統的盛會，也為中國舞蹈在英國藝術交流提供了嶄新的

語境。



英國華人舞蹈藝術團“黃鸝舞集”由旅英舞蹈家黃羚創建，這是她在北京的舞蹈工作室及舞蹈品牌的英國延續。從中國古典舞到倫敦當代舞台，這位來自中國的舞者，在倫敦這座多元文化交織的國際都市，以舞蹈為語言，悄然搭建起一座連接中西文化的橋梁。



黃羚是一位在中國接受完整古典舞與民族舞訓練、又在倫敦完成現代舞碩士學業的青年舞蹈藝術家、黃鸝舞集創辦人。她的故事，既關於個人的藝術探索，也關於中國傳統文化如何在海外被認可、被看見、被理解。



十六年中國舞奠定“向外走”功底



童年的黃羚就與舞蹈結緣。她六歲起便接受系統而嚴格的中國古典舞與民族舞訓練。從基本功到舞台表演，從地方民族舞蹈語匯到中國古典身韵，她一路走過標準而傳統的中國舞教育體系，直至完成本科學業。這段長達十六年的訓練，為她奠定了扎實的體形基礎與文化根基。



然而，真正促使她做出改變的，並非對傳統的否定，而是對舞蹈更大可能性的好奇。大學畢業後，她在北京從事舞蹈相關工作近十年，逐漸在網絡與國際舞台上接觸到現代舞作品。“我第一次真正意識到，舞蹈不只是形式與技法，也可以是思想、身體與文化的碰撞。”在她看來，現代舞所代表的，是一種更為開放、多元、鼓勵突破的藝術語言。



期間，黃羚獲獎無數，在大學就學時就在“中國桃李杯舞蹈大賽”中獲堪稱中國舞蹈界奧斯卡獎的“文華獎”。這在當時，對每一位學舞蹈的舞者來說是最高殿堂了。第十屆桃李杯比賽中，黃羚參與的藏族舞蹈作品“天界牧女”獲得二等獎。她獲得過金鳯盃的一等獎、為北京德茂中學排練“秀色校園”獲一等獎等、“黃鸝舞集.實驗舞團”一個古典舞的群舞拿了“舞蹈世界”的特金獎等等。黃羚已經從一個舞者成表為舞蹈教師、編導。從拿舞蹈的表演獎到指導教師和編導獎。



即使有如此成就，她還是覺得，“自己的人生和專業都需要一個新的節點。”於是，在積累多年教學與創作經驗、在獲獎無數之後，黃羚選擇出國來到倫敦，攻讀以舞蹈表演與創作為核心的碩士學位。



給舞者更為廣闊空間的倫敦空間



為何是倫敦？ 在黃羚眼中，這座城市的吸引力不僅在於其藝術資源，更在於其包容與思想的開放。“在這裡，創作不會被預設邊界。老師首先會問你：你想研究什麼？ 你關心什麼？ 你想表達什麼？”這種以學生為主體、鼓勵發散思維的教學方式，讓她深刻感受到中西舞蹈教育理念的差異。



在研究生課程中，她系統接觸了現代舞的肢體語言、創作方法與舞台觀念。無論是發力方式、動作邏輯，還是音樂選擇與編排結構，都與她熟悉的中國舞體系截然不同。這種差異並未讓她迷失，反而促使她重新審視自身的文化背景，思考如何在傳統與當代之間建立屬於自己的創作語言。



“倫敦給我的最大感受，是自由。”她說，“這種自由不是沒有根，而是讓你更清楚地知道，自己從哪裡來，又想走向哪裡。”這樣的環境對一個創作者極為難得，給予舞者更為廣闊的空間。



事實上，赴英留學之前，黃羚已於2019年在北京創立個人舞蹈工作室，並建立了自己的舞蹈品牌與團隊。這份創業經驗，成為她日後在倫敦發展的重要基礎。



來到英國後，她很快意識到，海外對中國文化有著強烈而真實的情感需求。無論是留學生、陪讀家庭，還是早年移民的華人群體，都渴望與自身文化重新連結。而英國不少家庭培養孩子多元化藝術感受，也對中國舞蹈感興趣。

