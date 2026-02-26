馬年看馬　中德攜手助力普氏野馬重返荒野

2月5日，一群普氏野馬在甘肅敦煌西湖國家級自然保護區的戈壁荒漠上奔跑（無人機照片）。（新華社） 中評社香港2月26日電／普氏野馬原產於中國新疆准噶爾盆地和蒙古國乾旱荒漠草原地帶，是擁有6000萬年漫長進化史的“活化石”。然而，由於歷史上盜獵猖獗、栖息地退化等多重因素，這一物種逐漸在中國野外絕跡，僅存的野馬主要圈養在西方國家的動物園內。兩次世界大戰後，連歐洲動物園裡的野馬也寥寥無幾，總數一度下降至兩位數。



1978年，國際野馬基金會在荷蘭海牙召開會議，與會代表達成共識：“將普氏野馬重引入原生地作為拯救該物種的最終保護措施。”



野馬歸來，這個看似簡單的願望成為無數人共同奔赴的目標。



新華社報導，隨著中國啟動“野馬返鄉”計劃，甘肅瀕危動物保護中心自20世紀80年代末起，先後從德國、美國等國引進18匹普氏野馬種源，正式開啟人工繁育與保護工作。



就這樣，一匹匹野馬重歸故土，撐過一個又一個冬天，種群規模一點點壯大。2025年，在中國新疆烏魯木齊舉行的“普氏野馬回歸40周年”活動上公布的數據顯示，中國普氏野馬種群數量已突破900匹，占全球總量的三分之一，被國際公認為物種重引入的成功典範。



從栖居在柏林森林裡的珍稀物種，到重新馳騁在准噶爾盆地與河西走廊的復興種群，普氏野馬正走在一條從野外絕跡到重返荒野的“漫漫歸途”。