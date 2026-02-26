花絮：G19議員團拜　送祝福笑開花

香港特區立法會17位獨立議員組成的非政黨合作平台“G19”26日舉行新春團拜活動（中評社 盧哲攝） 中評社香港2月26日電（記者 盧哲）香港特區立法會17位獨立議員組成的非政黨合作平台“G19”26日舉行新春團拜活動。17位議員分別展示寫有各式吉祥語的揮春，表達對新一年的希望和祝福。現場氣氛熱烈，議員們送祝福的同時不忘“老本行”，互相打趣笑開花。



“G19”是香港特區第8屆立法會17位獨立議員組成的非政黨合作平台，當中10位為連任議員，7位為新當選議員。以界別劃分，G19有9位功能界別議員及8位選舉委員會界別議員。G19強調成員“專業獨立、務實理性、愛國愛港、群而不黨”，全力支持特區政府依法施政及促進行政立法協作，為香港發展獻策出謀。



在當天的團拜活動上，17位議員依次拿著寫有各式祝福語的揮春上台，表達對新一年的香港和在場人士的祝福。G19召集人霍啟剛首先上台，他拿著寫有“身體健康”的揮春，表示身體是成功的基礎，祝福大家都有強健的體魄，在各個方面創造更好的成績。隨後，G19副召集人姚柏良、簡慧敏及李浩然依次上台送上祝福。



有趣的是，多位議員在送祝福的同時不忘強調自己關注的議題及界別。例如金融界議員陳振英拿著“招財進寶”的揮春，他祝福大家“賺多多，多了存到我們銀行”。航運交通界議員林銘鋒拿的是“一帆風順”的揮春，祝福香港航運發展順風順水一帆風順。陳曼琪議員作為女性一直關注教育、生育、兒童等議題。她拿著“五福臨門”的揮春，強調會持續關注教育和下一代的議題。



