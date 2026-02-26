陳茂波：香港經濟前景審慎樂觀

香港特區政府財政司司長陳茂波26日在特區立法會財務委員會會議就二零二六至二七年度《財政預算案》作出簡報（中評社 盧哲攝） 中評社香港2月26日電（記者 盧哲）香港特區政府財政司司長陳茂波26日在特區立法會財務委員會會議就二零二六至二七年度《財政預算案》作出簡報。陳茂波表示，新一年香港經濟前景審慎樂觀。就預算案提出、從外匯基金轉撥1500億元至基本工程儲備基金，陳茂波強調，有關轉撥不會是常態化。



二○二五年經濟回顧方面，陳茂波表示，過去一年，香港經濟增長加快。全年實質本地生產總值增長3.5%，高於二○二四年2.6%，連續三年錄得增長。其中，整體貨物出口是增長的主要動力，全年顯著增長12%。



服務輸出在二○二五年亦顯著擴張6.3%，其中旅遊服務及運輸服務輸出明顯上升。去年訪港旅客人次近5 000萬，大增12%，非內地旅客更增加15%。內部需求方面，私人消費上升，住宅物業市場回暖，整體投資開支的增長加快至4.3%。勞工市場大致平穩，就業收入持續增長。消費物價通脹輕微，基本綜合消費物價指數上升1.1%，與二○二四年升幅相若。



二○二六年經濟展望方面，陳茂波表示，在環球經濟溫和增長的背景下，香港經濟前景審慎樂觀。隨著出口蓬勃、投資穩健增長、私人消費改善，經濟增長勢頭預期在二○二六年可以持續。但國際政經環境複雜多變，不確定因素很多，綜合對目前環球和本地經濟形勢的研判，預測今年香港經濟增長2.5%至3.5%。



陳茂波提到，二十屆四中全會審議通過的“十五五”規劃建議，為中國式現代化建設提供了總體思路與戰略目標。特區政府正全力把握國家“十五五”規劃開局的契機，更積極融入和服務國家發展大局，深化改革與創新，以及結合科技發展與產業創新，加速香港的創科、綠色及智慧轉型，促進經濟更多元、高增值發展。