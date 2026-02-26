外交部：務實合作是中德關係最突出特徵

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 外交部記者會現場（中評社 海涵攝） 中評社北京2月26日電（記者 海涵）外交部發言人毛寧在26日例行記者會上介紹了德國總理默茨訪華成果。她指出，務實合作是中德關係的最突出特徵。中方願以此訪為契機，同德方一道開啟中德關係新篇章，為變亂交織的世界注入穩定性和正能量。



“這是默茨總理就任後首次訪華，也是農曆馬年中方接待的首位外國領導人。”毛寧介紹，昨天習近平主席會見了默茨總理，李強總理同他舉行會談，雙方發表《中華人民共和國和德意志聯邦共和國聯合新聞聲明》。



毛寧說，兩國領導人都認為，當前國際形勢正在經歷第二次世界大戰結束以來最深刻的演變，中德是世界第二大、第三大經濟體和具有全球影響的大國，應加強戰略溝通，增進戰略互信，堅持開放合作，堅定支持多邊主義和自由貿易，堅決維護聯合國地位，恪守聯合國憲章宗旨和原則，不斷深化中德全方位戰略夥伴關係，不僅為兩國人民帶來更多福祉，也為世界和平繁榮作出貢獻。



毛寧表示，雙方同意延續並充分發揮中德政府磋商機制等機制性對話的作用。雙方也認識到，彼此對一些具體經貿問題抱有關切，都表示願意本著坦誠友好開放的態度進行交流、增進瞭解，致力於通過對話妥善解決彼此關切，確保兩國經貿關係長期、平衡、可信賴、可持續發展。



毛寧指出，務實合作是中德關係的最突出特徵。此次30位德國各行業龍頭企業負責人隨同默茨總理訪華，充分展現了德方對進一步深化中德務實合作的期待和信心。雙方將加強“十五五”規劃和德國發展戰略的對接，實現更高水平的互利共贏。



毛寧介紹，訪問期間，兩國總理共同見證簽署了綠色轉型、海關、體育、媒體等領域的合作文件，還出席了中德經濟顧問委員會座談會，60多位中德企業家參加，德國企業紛紛表示看好中國經濟發展前景，願意進一步擴大對華投資，共享中國式現代化發展機遇。



毛寧指出，默茨總理此訪成果豐碩、富有意義，再次表明中德雙方都致力於維護穩定和建設性的雙邊關係，進一步深化互利合作，並通過坦誠開放、相互尊重的對話妥處分歧。中方願以此訪為契機，同德方一道開啟中德關係新篇章，為變亂交織的世界注入穩定性和正能量。