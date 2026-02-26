伊朗總統：伊朗無意發展核武器

中評社香港2月26日電／據伊朗塔斯尼姆通訊社26日報導，伊朗總統佩澤希齊揚在新一輪伊美談判開始之際表示，伊朗無意發展核武器。



新華社援引報導，佩澤希齊揚在一場會議上說：“敵人說伊朗不應尋求核武器，而我們自己早已多次說過，我們無意發展核武器。”



此前，美國總統特朗普多次稱，美國永遠不會允許伊朗擁有核武器，美伊達成核協議的前提是伊朗不研製核武器。