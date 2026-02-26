】 【打 印】 
伊朗總統：伊朗無意發展核武器
http://www.CRNTT.com   2026-02-26 16:55:25


　　中評社香港2月26日電／據伊朗塔斯尼姆通訊社26日報導，伊朗總統佩澤希齊揚在新一輪伊美談判開始之際表示，伊朗無意發展核武器。

　　新華社援引報導，佩澤希齊揚在一場會議上說：“敵人說伊朗不應尋求核武器，而我們自己早已多次說過，我們無意發展核武器。”

　　此前，美國總統特朗普多次稱，美國永遠不會允許伊朗擁有核武器，美伊達成核協議的前提是伊朗不研製核武器。

掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：