日媒：高市急平息禮品冊風波以免動搖政權基礎

中評社香港2月26日電／共同社分析指出，針對日本首相高市早苗（自民黨總裁）向自民黨籍眾議員分發總額超過900萬日元的自選禮品冊一事，朝野政黨紛紛提出質疑。派系收回扣事件引發的對政治不信任情緒依然較強，高市正著力平息事態。與國民感受脫節的醜聞動搖政權基礎的例子在日本並不罕見。此事也可能會衝擊在眾院選舉中大勝、看似一帆風順的“高市一強”體制。



▽沒有理由



“在經歷了非常艱難的選舉後，包含了對當選者的慰勞之意。”高市在25日的參院全體會議上說明了分發禮品冊的理由。她表示，這屬於由其擔任支部長的選區支部向議員個人的捐贈，“在法律上也沒有問題”。



然而，對於分發禮品冊，不僅是在野黨，自民黨內部也存在不少困惑的聲音，有人覺得“明明是靠高市才贏得選舉，沒有理由來慰勞當選者”，有人則質疑“從去年石破的事情中沒學到任何東西”。



“石破的事情”是指去年3月時任首相石破茂與自民黨眾院新當選議員15人在官邸聚餐之際，以小禮品的名義向每人分發了價值10萬日元的商品券。石破隨後多次道歉，但由於與國民深受物價高企之苦的現實疊加，內閣支持率迅速下滑。



▽不妥感



不僅是石破，歷任首相的醜聞也都對政權運營造成過影響。前首相安倍晉三因向森友學園出讓國有土地以及加計學園獸醫系新設計劃的疑雲而被批評“公私不分”。前首相岸田文雄因擔任秘書官的長子在公邸內與親屬聚餐並合影，被指行為不妥當。



此次分發的自選禮品冊包括禮品冊本身、系統費、運費和消費稅在內，相當於對每人支出約3萬日元。高市身邊人士主張稱：“與石破那次在金額和種類上都不同，從社會觀念上看並無不妥。”



官邸幹部也辯護稱：“議員在當選後互贈禮物很常見，若取消反而顯得沒人情味。”但國民民主黨代理黨首古川元久表示：“如果從普通人的角度來看，會覺得不妥。懷疑首相是不是贏了選舉就自滿了。”



▽形象問題



面對在眾院擁有超過四分之三議席的“巨大執政黨”，缺少進攻材料的在野黨有意借機發起反擊。中道改革聯合的黨首小川淳也在25日的代議士會上強調：“在國民生活拮据之際，大肆分發據稱總額高達1000萬日元的禮品，這種金錢觀念反映了自民黨的老舊體質。”他明確表示將在27日的眾院預算委員會會議上提問，將此作為“追擊的機會”。



高市一直維持著較高的內閣支持率。但一名自民黨中堅議員擔憂道：“這種事不是法律問題，而是形象問題。現在雖說是‘高市人氣’，但民眾不知何時就會背身離去。”