經濟時評：人民幣急升，雙向波動或成常態

多重因素共同推升了此輪升值。 中評社香港2月27日電／人民幣兌美元匯率昨日續創三年新高，在岸、離岸匯價雙雙升破6.84關口，年內累計漲幅逾2%。



多重因素共同推升了此輪升值。機構預計，隨著季節性因素消退及美聯儲政策預期修正，人民幣繼續單邊走強動能有限，雙向波動將成為常態。



國家金融與發展實驗室特聘高級研究員龐溟表示，中國出口結構升級、製造業競爭力增強令經常賬戶保持高順差，外匯供給充裕。與此同時，跨境資金流動改善，債券市場吸引力提升，境外機構增持人民幣資產意願上升。



東方金誠首席宏觀分析師王青指出，美元偏弱帶動非美貨幣普遍升值，而此前出口高增累積的結匯需求在春節後加速釋放，形成“企業結匯潮”。



數據顯示，2025年12月及2026年1月銀行代客結售匯順差分別達999.3億美元和887.6億美元，位列歷史前兩位。



外部環境改善亦為重要背景。中美經貿關係階段性回穩，叠加美國內部政治因素擾動美聯儲政策預期，美元指數承壓，進一步推升人民幣匯價。



儘管短期強勢，機構普遍認為人民幣難現趨勢性單邊升值。



2025年美元指數已充分消化降息預期，2026年有望企穩。美聯儲新主席人選政策取向及“降息＋縮表”組合對美元走勢的影響值得關注，人民幣被動升值動能或將減弱。



隨著中國國內政策持續發力、內需改善及資本市場企穩，人民幣資產吸引力將增強，支撐跨境資金流入。



從政策層面看，中國央行對匯率的管理始終秉持“穩”字當頭。過度升值雖有助於緩解輸入性通脹，但將侵蝕出口企業利潤，預計政策層將通過逆周期因子等工具防止單邊波動。



當前環境下，企業與投資者需關注三重邏輯：



其一，外部環境窗口期與風險並存。特朗普政府訪華前暫停加征新關稅的表態提供短期喘息空間，但301調查推進及關稅政策反復無常，意味著中長期不確定性並未消除。



其二，人民幣資產重估效應顯現。歷史經驗顯示，匯率升值往往提振人民幣計價資產估值，A股及港股科技板塊或受益跨境資金回流，但出口導向型行業需警惕匯兌損失。



其三，匯率中性策略優於單邊押注。出口企業宜把握當前價位鎖定遠期結匯，規避“惜售”心態導致的後期損失；投資者應做好6.80－7.00區間雙向波動準備，在複雜格局中平衡機遇與風險。