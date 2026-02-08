快評：中美關係戰略穩定　美國難打“台灣牌”

魯比奧25日針對中美當下的關係發表看法。(電視截圖) 中評社快評／美國國務卿魯比奧25日針對中美當下的關係發表看法，認為“已到達某個戰略穩定的階段”。魯比奧強調美國會繼續提出它的重點關切，包括說服中國與美俄展開核談判。在相關報導中，魯比奧沒有提及台灣問題。



魯比奧認為中美關係戰略穩定，是美方對形勢判斷，也可能是美方的期待。特朗普重返白宮逾一年，世界局勢加速演變，特別是近期西方大國領袖接踵訪華，重建對華關係，美國必須跟上這種腳步。白宮已確認特朗普將於3月31日至4月2日訪問北京，魯比奧預計會隨同前往。



台灣議題是中美之間最敏感的紅線，是可能導致特朗普訪華出現變數的主要因素。美媒上周報導，美國一項大規模對台軍售案陷入了僵局，因為北京施壓，加上特朗普政府高層擔心批准軍售會打亂特朗普訪華行程。



長期以來，美國利用“台灣牌”牽制、圍堵中國，固化兩岸分裂。隨著中國大陸的綜合實力提升，尤其軍事實力越來越強，美國藉著打“台灣牌”而獲利的可能性越來越低。



外界觀察到，一年來美國在一些象徵性的台灣議題上有所收斂，但在對台軍售和安全合作上有加速升級之勢。這是矛盾的、也是危險的。中美關係維持戰略穩定，美國必須少打、甚至停打“台灣牌”。很難想像美國大打“台灣牌”卻能維持中美關係的戰略穩定。



台灣問題長期考驗中美關係，越來越接近“攤牌”。東吳大學政治系教授劉必榮認為，若特朗普訪華成行，軍售議題很大機率會被端上檯面。中美能否就此談成“交易”，將是特朗普此訪一大關注點。