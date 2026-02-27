富權：蘇巧慧民調突然躥升的虛實真假

中評社香港2月27日電／澳門新華澳報27日發表富權文章：蘇巧慧民調突然躥升的虛實真假。以下為文章內容。



就在李四川正式宣布辭去台北市副市長、中國國民黨中央正式宣布徵召其參選新北市長的前，有媒體拋出“獨家消息”，謂根據民進黨的最新內部民調，民進黨新北市長參選人蘇巧慧以百分之四十三點七，首度微幅超前可能對手、國民黨擬參選人李四川的百分之四十三點三。而新北市在“三腳督”的狀況下，李四川支持度為百分之三十點二、蘇巧慧為百分之三十八點一，黃國昌為百分之十三點一。這個蘇巧慧“首度超越”李四川的民進黨“內參民調”，顛覆了人們此前的一貫認知，因而讓人們大感訝異，甚至有人質疑這是假民調，並諷刺其為民進黨的“內慘民調”。



實際上，這份民進黨”“內參民調”的來路不明。民調最初由媒體披露，但發佈單位與執行機構均未明確，甚至被標注為“讀者提供”，引發公眾對資料來源合法性的質疑。後續雖更正為民進黨所做，但其未通過黨部正式管道公開，而是以隱蔽方式流出，因而被批為“偷雞摸狗”，缺乏公信力。國民黨“立委”徐巧芯指出，此類操作是綠營慣用的“組合拳”：先由側翼放風、再借媒體渲染“民調逆轉”“黃金交叉”等術語，製造輿論風向，實質是為提振士氣、打擊對手氣勢。此舉也被視為蘇巧慧陣營在面對藍營整合迅速（李四川獲侯友宜、朱立倫支持）壓力下的應對策略，意圖通過“變天民調”扭轉選情不利的敘事。值得注意的是，蘇巧慧作為蘇貞昌之女，其政治動向本就備受關注。此次“內參民調”風波不僅暴露了選舉戰中的資訊操控現象，也進一步激化藍綠對立。儘管尚無法認定其民調造假，但輿論已對其誠信提出質疑，成為其參選新北市長路上的重要爭議之一。



雖然這份“內參民調”目前尚未能證實其是否假民調，但蘇巧慧卻有著製造假消息的背景歷史。那是在二零二三年六月，台北市議員侯漢廷前往台北地檢署告發包括蘇巧慧在內的民進黨公職人員共十人，指控其違反台灣地區《公職人員選舉罷免法》中的“意圖使人不當選罪”及“社會秩序維護法”。起因是蘇巧慧等多名民進黨人士在社交平台傳播“幼教老師餵毒”等未經證實的說法，並曲解尿液檢測報告，引發全台家長恐慌，影響新北市長侯友宜的選情。儘管後續專業檢測顯示，涉案孩童均未檢出苯巴比妥等成分，且“台灣事實查核中心TFC”已認定相關說法無事實依據並刪除貼文，但部分人士未道歉，持續傳播訊息，因而被起訴。此類行為在台灣地區政治生態中常被視為選舉操作手段之一，而“假民調”通常指未經嚴謹調查程式、資料來源不明或刻意誤導的民意調查，用以塑造候選人聲勢或打擊對手支持度。



不過，即使如此，徐巧芯也沒有直接質疑這份“內參民調”是假民調，而是質疑這份民調的合法來源及發布方式的隱蔽性，直指其為綠營操弄輿論的“組合拳”一環。她並未聲稱掌握“真相”的全部證據，而是從程式瑕疵切入，系統性拆解該民調的公信力。徐巧芯指出，最初披露該民調的媒體並未說明執行與發佈單位，甚至標注為“讀者提供”。她反問：“到底是什麼『讀者』能拿到民進黨內部民調？”此說凸顯資料流程出管道異常，違背政黨內部資料管控常理，暗示人為放風以引導輿論。她批評指出，民進黨自己做的民調卻不敢由黨部正式發佈，而是通過側翼媒體以“記者翻攝”等方式間接曝光，既可製造話題，又能規避責任。這種“不敢承認”的姿態，進一步削弱民調可信度。



而正在爭取國民黨提名為台北市議員參選人的前發言人楊智伃，則以梳理民進黨“民調失準”的歷史，譏諷民進黨民調的功能不是反映民意，“而是安慰自家候選人蘇巧慧的玻璃心”。她歷數指出，二零二二年縣市長選舉時，民進黨內部說民進黨台北市長參選人陳時中支持度增加，支持者投票意願上升，結果大輸國民黨蔣萬安十四萬票；民進黨內參民調宣稱民進黨桃園市長參選人鄭運鵬，已經“明確超車”國民黨張善政，結果鄭運鵬輸了十二個百分點；台中市長選舉，綠營內部民調稱民進黨蔡二十七萬票。“大罷免”時，綠營從黨中央到名嘴、側翼，都聲稱會罷免六至十席藍委，結果事實是零席。如今又端出蘇巧慧“反超”李四川的數字，按照過往的例子與經驗，內部的聲勢一定是非常慘淡。



實際上，在台灣地區的政治環境中，民調常被用作評估候選人支持度的重要工具，也成為各方角力的戰場。若存在“製造假民調”的指控，通常可能出於以下幾種目的：一是提升自身聲勢，通過發佈有利民調增強公眾認知，塑造“領先者”形象，吸引更多中間選民或泛綠支持者集結。二是影響黨內佈局，在初選階段，強勢民調可增加候選人的話語權，影響政黨資源分配甚至直接促成提名決定。三是打擊對手信心，釋放虛假優勢信號，試圖削弱競爭者的士氣與募資能力，形成心理壓制。四是引導媒體議程，借由高曝光民調資料，主導新聞討論方向，將焦點從政策弱點轉移至對手回應上。



然而，上述分析為基於一般選舉策略的推論，並非針對蘇巧慧個人的確鑿指控。目前公開資料中並未提供其涉及假民調的具體證據。相反，她的政治動向更多體現在利用家族影響力、法律專業背景及兩岸議題立場來積累政治資本。



但即使如此，這份“內參民調”的出籠，也折射了由於國民黨整合延宕，而讓其對手有“見縫插針”施以干擾的機會。實際上，國民黨內部在新北市長參選人等方面曾有李四川與劉和然的提名之爭，加上侯友宜對劉和然的屬意，一度延緩整合節奏。這種不確定性為民進黨提供了操作空間，使蘇巧慧得以趁勢拉抬聲勢，試圖在藍營尚未整合完成之前搶佔輿論與基層動員的先機，實施“先發制人”的戰略意圖。



國民黨預計三月完成提名，若李四川順利出線並獲民眾黨支持，選情將迅速向藍營傾斜。但若黃國昌堅持參選，將稀釋在野票源，使蘇巧慧有機會漁翁得利；若黃國昌退居輔選，則李四川勝算大增。綜上，蘇巧慧民調上升是短期策略奏效的結果，但能否持續，關鍵取決於藍白整合是否成功、黃國昌動向，以及她能否將年輕與基層優勢轉化為跨世代、跨區域的廣泛支援。目前選情仍高度膠著，任何一方都難言穩勝。