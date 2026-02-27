特朗普疑性凌虐13歲女　缺失檔案證實存在

特朗普與艾普斯坦熟悉。(影片截圖) 中評社香港2月27日電／中時新聞網消息，美國司法部從去年12月起，開始上傳已故性罪犯艾普斯坦的數百萬頁檔案時，並未公開聯邦調查局（FBI）的部分備忘錄。而這3份備忘錄描述了聯邦調查局2019年所進行的4次訪談，其中包含明確，但未經證實的指控說，美國總統特朗普曾1980年代初時，在艾普斯坦的協助下，性虐待一名當時13歲的未成年少女。



《衛報》26日報導，這些缺失文件的存在率先由記者索倫伯格（Roger Sollenberger）報導，隨後由美國全國公共電台（NPR）證實，這在華府引發憤怒，並促使國會民主黨人展開調查。



《衛報》取得了缺失的聯邦調查局302表格報告，其中記錄了幹員在2019年夏、秋進行的4次訪談，共25頁筆記。而紀錄顯示，這名女子主動告訴幹員，她從兒時朋友傳來的照片中，認出了艾普斯坦。不過，公開的紀錄中，只包含了第一次談話內容，在那次訪談中，她並未指認特朗普，而這部分則被納入公開的檔案中。



她的指控尚未經證實，聯邦調查局也從未就她有時看似離奇的說法提出指控。此外，她的陳述也與艾普斯坦在1980年代初已知的生活相矛盾。美國司法部公開的數百萬調查文件包含爆炸性指控，導致多人辭職和被捕，但也包括一些後來被證明不實的主張。特朗普一直否認與艾普斯坦有關的不當行為，並在上週強調：“我什麼都沒做。”



一名美國政府官員證實，《衛報》取得的這3份缺失報告是真的。而司法部告訴NPR，“沒有任何東西被刪除”，任何扣押的資料不是重復，就是受特權保護。



“這些在2019年對特朗普總統的不實指控，在紐約南區聯邦檢察官辦公室的檔案中，審查人員將這列為重復檔案，而根據國會制定的《艾普斯坦檔案透明法》，這些檔案在法律上無須公開，”一名政府官員說，“司法部正在繼續審查這些重復文件。”



而在文件中，這名女性告訴幹員，她從13歲起，就遭艾普斯坦性虐待，大約從1983年開始，當時她住在南卡羅來納州“希爾頓頭島”（Hilton Head Island）。她說，當她13—15歲時，艾普斯坦會搭機或開車，帶她去紐約或紐澤西的一棟建築。



她告訴調查人員，一進入紐澤西或紐約的建築，她就被介紹給特朗普和一群同夥。聯邦調查局內部筆記顯示，她聲稱當兩人獨處時，特朗普“說了類似‘讓我教教你，小女孩應該要怎樣’的話”，接著試圖性侵她。她還告訴幹員，她咬了他，後來特朗普打了她，並要人把她帶出房間。此外，她並聲稱，艾普斯坦和特朗普當著她的面，討論敲詐勒索別人，而她無意中聽到，特朗普說到，要“透過賭場洗錢”。



這4次訪談分別於2019年7月24日、8月7日、8月22日和10月16日，在華盛頓州她的律師布蘭登堡（Barry Brandenburg）的律師事務所進行。此外，其中還包括一些她與特朗普互動以外的軼事，但布蘭登堡並未回覆置評請求。