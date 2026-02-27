希拉莉國會作證　稱對愛潑斯坦犯罪行為不知情

克林頓夫婦最初拒絕出席聽證會，但在議員提出以藐視國會罪名起訴後，兩人最終同意作證。(影片截圖) 中評社香港2月27日電／美國民主黨籍的前國務卿希拉里（Hilary Clinton）2月26日出席國會聽證會，就與已故性罪犯愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的關係作證。她表示，不記得曾與愛潑斯坦見過面，也沒有任何關於對方犯罪活動的信息可以分享。其丈夫、前總統克林頓（Bill Clinton）定於27日出席聽證會。



希拉里出席眾議院監督與問責委員會（House Committee on Oversight and Accountability）的閉門聽證會時稱，“我不記得曾見過愛潑斯坦先生。我從未乘坐過他的飛機，也從未去過他的島嶼、住所或辦公室。我沒有什麼可以補充的。”



外電報導，聽證會一度短暫中斷，原因是閉門聽證會上有畫面外洩，顯示希拉里坐在桌旁，此舉違反了委員會的規定。照片由保守派政治評論員及網紅Benny Johnson在社交平台發布，他指照片是由共和黨眾議員Lauren Boebert 拍攝。



克林頓夫婦最初拒絕出席聽證會，但在議員提出以藐視國會罪名起訴後，兩人最終同意作證。希拉里批評，由共和黨領導的眾議院委員會試圖轉移外界對總統特朗普（Donald Trump，又譯特朗普）與愛潑斯坦之間關係的關注。



聽證會開始前，共和黨籍的委員會主席科默（James Comer）強調，相關調查並非出於黨派動機，又指部份民主黨議員也曾敦促克林頓夫婦作證。他表示，“目前沒有人指控克林頓夫婦有任何不當行為，但我們確實有很多疑問。”



科默表示，是次聽證會將調查希拉里可能與愛潑斯坦有過的接觸、愛潑斯坦參與克林頓夫婦慈善工作的情況，以及希拉里是否與愛潑斯坦的前女友、目前在囚的馬克斯韋爾（Ghislaine Maxwell）有任何聯繫等。科默又稱，克林頓夫婦的作證記錄稍後將會公開。



資料顯示，克林頓在卸任總統之後，曾多次搭乘愛潑斯坦的飛機。但他否認自己有任何不當行為，並對與愛潑斯坦的交往表示遺憾。據科默稱，克林頓在任總統期間，愛潑斯坦也曾17次到訪白宮。



