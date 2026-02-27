長江集團脫售英國電網　約1116億港元

長江集團2010年收購UKPN的企業價值為57.75億英鎊，這次出售的企業價值為168.38億英鎊，較收購時高近兩倍。 中評社香港2月27日電／長江集團旗下長江基建、長江實業、長江電能實業星期四在港交所公告，將共同持有的英國電網（UK Power Networks）（UKPN）全部股權脫售給Engie集團。據計算，這次股權脫售套現金額約105.5億英鎊（約1116億港元）。



長江集團主席李澤钜表示，憑藉成功往績和雄厚資本實力，長實、長和（0001.HK）、長建及電能將繼續尋求投資及發展機會，放眼於現有及新開發市場，包括英國及其他地區，物色受規管行業以及擁有長期穩定合同的項目，以及其他具備優厚潛力之業務。



長江集團2010年收購UKPN的企業價值為57.75億英鎊，這次出售的企業價值為168.38億英鎊，較收購時高近兩倍。



長江集團2010年收購UKPN的股權價值為25.53億英鎊，這次出售的股權價值為110.78億英鎊。自2010年收購UKPN以來所獲取的股東分派為44億英鎊，長江集團於UKPN項目的現金回報超過六倍。



長實、電能及長建分別持股約20%、40%及40%，預計這次交易將分別為長實、電能和長建帶來84億港元、107億港元和145億港元收益。



為完成這項交易，Engie集團計劃通過債權和混合資本證券籌集50億元（歐元，下同），並通過脫售資產籌得40億元。集團也宣布將通過加速累計投標發售股權（an accelerated book build）籌措30億元，以支持集團的投資等級評定。這項交易預計將於2026年中完成。