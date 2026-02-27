大公社評：讓市民“有感” 為未來“蓄能”

中評社香港2月27日電／大公報今天社評說，新一份財政預算案公布後備受熱議，其中“派糖”成為關注焦點。民生投入事關百姓日常生活，格外關心也屬人之常情。特別是經歷過去幾年疫後復甦與經濟調整的陣痛，部分民生需求被壓抑，現在公共財政終於轉盈，自然期盼更多分享發展成果。預算案順勢加力“派糖加甜”，回應了民生訴求。但這份預算案的價值和看點絕不僅是“分蛋糕”，更在於立足長遠，為香港高質量發展與市民長遠利益的全面謀劃。



財政剛獲得盈餘，政府便馬上與市民分享，體現公共財政的溫度。本財政年度“派糖”規模加碼至220億元，較去年增長1.8倍，寬減差餉、薪俸稅與利得稅的同時，綜援和生果金時隔五年再發“雙糧”，覆蓋不同群體的多方面需求。除了力度加碼，更加體現精準施策：比如為接受“到校學前康復服務”的學童提供升小學銜接支援，增加長者院舍券與社區券數目等，讓公共財政惠及每個需要關懷的群體。



過去有一些聲音，反映普通市民對經濟增長數字“無感”，根源在於發展成果的普惠性仍有待提升。此次預算案持續加大民生領域投入，不僅是解決急難愁盼問題，更能提升市民實實在在的獲得感。唯有讓市民共享發展成果，才能凝聚起拚經濟、謀發展的更大共識，為香港經濟持續增長注入內生動能。



一份好的預算案，不能滿足於資源的簡單分配，更要為未來布局“蓄能”。香港發展進入新階段，無論出於自身發展需要，還是對接國家“十五五”規劃，都要求香港積極搶抓科技革命機遇，培育新的經濟增長點。當前，人工智能成為全球產業競爭的核心賽道。就在兩周前新加坡公布新一年度預算案，成立“全國人工智能理事會”推動重點領域AI轉型。中央對香港善用財力加快發展也寄予厚望，希望在北部都會區建設、創科發展、鞏固傳統優勢、增進民生福祉上實現新突破。面對各種機遇和挑戰，香港唯有主動作為，才能在全球競爭中佔據有利位置。



因此，今年的預算案不僅是一份“資源分配清單”，更是香港未來發展的助推器。預算案在堅持節流增效、審慎理財的基礎上，在產業轉型、基建發展上捨得投入，努力以公共財政“四兩撥千斤”，推動香港擺脫對房地產的過度依賴，向“金融＋創科”雙輪驅動和多元發展轉型，體現政府擔當有為與治理思路的深刻轉變。



在創科發展上，預算案以“AI＋”為核心布局新質生產力，成立由財政司司長領導的“AI＋與產業發展策略委員會”，花小錢辦大事推展全民AI培訓，同時預留資源建設國家製造業創新中心。河套香港園區與新田科技城各獲注資百億，推動創科產業集聚發展。



創科及工業局局長孫東昨日闡述預算案時表示，“萬事起頭難”，因此政府要明確方向、先作投入。對於AI發展，他表示現階段的重點是推動全民教育，讓廣大市民能夠抓住人工智能機遇。撥款5000萬元進行“全民AI培訓”，若效果顯著將會繼續加碼。



創科和北都發展投入大、見效慢，僅靠財政投入還遠遠不夠。但政府投資可以加速啟動、體現信心，帶動更多社會資本投入，因此十分必要。這就要求政府提高執行力和資源協調能力，善用公共財政，並通過擴大發債、外匯基金轉撥等積極手段，集中力量，投資未來。



當然，香港的發展並不是政府的獨角戲，需要企業、社會與每一位市民的參與。相信這份長短兼顧、面向未來的預算案，能夠得到各界的支持，同心協力將發展藍圖化為美好現實，共同開創香港更美好的未來。