新地料港樓市將逐步復甦

中評社香港2月27日電／大公報報導，地產股陸續放榜。新地（00016）昨日公布中期業績，截至去年12月底錄得可撥歸公司股東基礎溢利122.13億元，按年增加16.7%；每股基礎溢利為4.21元；中期派息每股0.98元，按年增加3.2%。主席兼董事總經理郭炳聯表示，香港的置業需求穩健，住宅市場將繼續逐步復甦；集團對香港和內地的長遠發展前景充滿信心，承諾將繼續和香港並肩前行，發展更多可持續社區，協助本港進一步融入國家發展大局。



新地在期內錄得來自物業銷售的溢利約48.85億元，按年大漲94.9%，按所佔權益計算，期內錄得的合約銷售總額約189億元。郭炳聯指出，期內用家和長線投資者的需求轉強，香港一手住宅市場成交量增加，價格亦溫和回升，在按揭利率下調及股市暢旺帶動下，市場氣氛顯著改善，同時隨著外來人才及學生持續流入，住宅租金繼續上升，進一步帶動住宅銷售市場。



高層領導 研究北都潛力



郭炳聯表示，集團將繼續推售新住宅項目、已落成項目的住宅單位和個別非核心物業，未來10個月推售計劃包括啟德天璽·海第2期、毗鄰港鐵荃灣西站和位於元朗沙埔南的項目、毗鄰港鐵古洞站的大型項目第1期、沙田港鐵第一城站附近的項目，以及元朗東成裡項目第1期等。



截至去年底，新地在港持有5730萬方呎土地儲備，其中約3820萬方呎為已落成物業，絕大部分用作出租及長線投資，餘下部分中，約1320萬方呎為可供出售的發展中住宅，可滿足集團中期發展所需，未來將繼續在合適時機、透過不同途徑補充土地儲備，以推動業務增長。



按所佔樓面面積計算，預計下半年竣工的物業約有190萬方呎，可供銷售住宅約佔60萬方呎，餘下約130萬方呎主要為高鐵西九龍總站發展項目的寫字樓部分IGC。此外，集團已成立專責小組，由高級管理層及專業顧問領導，持續研究北部都會區的潛力。



期內新地實現在港總租金收入約87.97億元，按年持平，商場組合平均出租率為94%，維持高位。郭炳聯指出，期內消費者信心持續改善，訪港旅客人數不斷增加，加上各式各樣的大型盛事相繼舉行，帶動集團旗下商場租戶的銷售額按年上升。



資金流入 甲廈市道改善



郭炳聯並指，香港甲級寫字樓租賃市道已呈現改善跡象，金融市場表現活躍，專才與資金流入，加上暫停出售商業用地，均有助增強市場動力，市場錄得多宗租戶升級和擴充的大宗成交，租賃活動轉趨活躍，而在中環和西九龍等核心商業區，租金壓力亦有所紓緩。



在郭炳聯看來，香港物業租務市況有所改善，在當前升級搬遷的趨勢下，黃金地段的優質物業仍會是租戶的首選，隨著多個項目相繼落成，集團將能滿足相關的市場需求。



郭炳聯表示，集團將繼續為其物業及周邊區域的設施升級，以進一步加強其九龍東商業建築群的整體通達性和吸引力。