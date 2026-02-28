兩會專訪：賈慶國談中美戰略調整與前景

全國政協常委、北京大學國際關係學院教授、中外人文交流研究基地主任賈慶國線上接受中評社記者專訪（視頻截圖） 中評社香港3月3日電（記者 郭至君）2026年是“十五五”規劃開局之年，在今年全國兩會召開前夕，中評社記者專訪了全國政協常委、北京大學國際關係學院教授、中外人文交流研究基地主任賈慶國，就特朗普第二任期對華政策變化與走向、中美戰略競爭的風險管控以及台灣問題在美方戰略排序中的變化等議題，分享了他的觀察與判斷。賈慶國教授指出，當前中美關係在總體上趨於相對穩定，但其基礎仍非常脆弱，未來走向取決於雙方能否在競爭框架下加強溝通、管控分歧、拓展合作空間。專訪全文如下：



中評社記者：美國的2026《國防戰略報告》字裡行間完全沒有提及台灣，與以前的風格不一致，引發了諸多猜測，您認為，這一變化背後有什麼原因？



賈慶國：我認為，國防戰略報告未提及台灣，並不代表美國不再重視台灣問題，而是反映出美國對台灣問題重視的角度和程度發生了一些變化。新一屆特朗普政府對國際形勢和美國國家安全的整體認知跟往屆政府不同，它認為當前對美國國家安全構成最大威脅的是非法移民、毒品以及美國產業“空心化”問題，而非以往主流敘事中的“中國威脅”或“民主與專制之爭”。



在此背景下，其戰略重心隨之調整，更加重視與拉美國家的關係，強調西半球安全，將其視為應對國內安全威脅的主要方面。同時，提高關稅、推動在美投資，重振美國製造業，也成為對外政策重點。在這樣的大背景下，台灣問題相較以往性質在發生改變，其優先級也有所下降。



此外，還有一個重要原因，那就是特朗普認為中國實力強勁，是美國全方位的競爭對手。必須認真對待這一競爭關係，避免陷入高成本的全面對抗。特朗普政府顯然不希望台灣問題成為引發中美全面對抗的導火索。這一點與其首次執政時期相比已有所不同。經歷四年執政歷練與四年在野的反思後，他在涉台表態和具體政策操作上，都更加成熟，相對克制。美國最新國防戰略報告未再突出台灣問題，體現了上述兩方面的戰略權衡。

