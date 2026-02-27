鄭麗文台中合體楊瓊瓔拜廟　江啟臣語帶保留

中評社台北2月27日電／2026縣市首長選舉年底登場，各黨動作不斷，除國民黨主席鄭麗文27日赴台中外，有意爭取台中市長寶座的“立法院副院長”江啟臣、藍委楊瓊瓔、綠委何欣純27日皆到訪東勢區。至於是否有準備與鄭合體，江啟臣回應，今天行程很多，要再看一下今天行程很多，但應該也有可能會遇到。



中時新聞網報導，台中東勢新丁粄節活動今日舉行開幕式，江啟臣、楊瓊瓔、何欣純等人與會，不過值得一提的是鄭麗文今天也到訪台中市，而楊瓊瓔辦公室昨日已公布，將陪同北屯區朝聖宮祈福參拜，但江啟臣辦公室公告行程並未多說，僅有東勢一場。今天被問及有無準備要跟鄭麗文合體，江啟臣回應，今天行程很多，怎麼樣看要再看一下，但也應該可能會遇到，強調要看一下行程。



至於鄭麗文日前喊出，“若國民黨內有更多的‘劉和然’（新北市副市長），很多地方不會分裂”、會不會參考新北市的做法，江啟臣僅稱，謝謝，新北部分也直言這不是他個人可以決定的，相關作法還是要看整體機制與地方的情況，也直言民眾希望盡早確定人選的心情，大家都能理解，政黨有其整體考量，他相信主席與黨內幹部都清楚外界的期待，也正在努力中，再給他們一點時間。



此外，楊瓊瓔也被問及今天下午將與鄭麗文合體，是在為民調做衝刺嗎？楊表示，主席有主席既定的行程，每天都在勤走基層，希望台中更好。