鄭麗文：228事件淪政治鬥爭的廉價工具

中評社台北2月27日電／228事件79周年前夕，國民黨主席鄭麗文今天出席《我聞228》新書發表會，她在致詞時感嘆，228事件的平反運動至今，台灣內部分歧、對立日益升高與惡化，這是現今台灣人必須深思、反省的；並指出，228事件徹底淪為政治鬥爭的廉價工具，這是這一代台灣人的恥辱，更對不起228事件中所有犧牲的英靈跟亡魂。



中時新聞網報導，鄭麗文表示，228事件明年滿80周年，長達79年的時間，如今對於這一段歷史仍因政治立場不同，而有不一樣的敘事。228事件的傷痕並沒有帶來和解，也未換來兩岸和平，甚至當年精英所要求的民主制度，在台灣民主化多年後的今天危機四伏、搖搖欲墜，所以228事件的平反運動到底發生了什麼，為什麼剪不斷，理還亂、治絲益棼，台灣內部分歧、對立似乎日益升高與惡化，這是現今台灣人必須深思、反省的。



鄭麗文提到，她念台大一年級，1988年的2月28日，是228事件發生後，台灣校園首次紀念228事件，當年在台大文學院紀念228事件中失蹤的林茂生教授，活動結束之後，社團學長姐代表大家進入了“總統府”，向時任“總統”李登輝訴求，在台灣解嚴之後，台灣社會可以直面228事件、還原歷史、解開各種謎團，甚至尋找當年失蹤犧牲人的下落。



鄭麗文感嘆，時隔三十幾年的今天，她擔任國民黨主席百感交集，228事件的研究一直都是她非常注重的一環，在她家的書架上面，有滿滿研究228事件的書籍，但沒想到，在民主開放的時代，換來的是更嚴重徹底的被政治挪用、被政治篡改的歷史，228事件徹徹底底的淪為政治鬥爭的廉價工具，這是這一代台灣人的恥辱，更對不起228事件中所有犧牲的英靈跟亡魂。



談及228事件原因，鄭麗文直言， 當年台灣人在結束50年悲慘的殖民統治，以為可以擺脫被奴役、被剝削的惡意，張燈結彩，回到祖國的懷抱，沒有想到換來了另一場惡夢，當年陳儀政府的腐敗無能、兩岸國共內戰的結構，以及嚴重的通貨膨脹、經濟失靈，甚至連米都買不到，在這種情況底下，有了後來228事件不當的鎮壓，甚至特工橫行、軍隊鎮壓，而開啟了白色恐怖。

