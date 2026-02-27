訪美前夕　盧秀燕夜宴藍委談軍購

中評社台北2月27日電／國民黨下周將公布黨版“國防”採購特別條例草案，國民黨智庫雖有3500億的版本並已提出說帖，但仍未與黨團“立委”8000億元版本做整合。據瞭解，即將訪美的台中市長盧秀燕，26日晚間夜宴多位藍委詳談軍購以及台美關稅協定。盧在會中更直言，他有向美方側面瞭解，“3500億”是不夠的，恐讓美方最後民進黨同一陣線指責“國民黨親中”，將不利今年的選舉。



中時新聞網報導，盧秀燕昨宴請多位北部藍委、黨團幹部以及台中子弟兵藍委。席中有極大篇幅在關心“國防”特別條例。盧秀燕也向在座藍委表示，自己將要訪美，因此想要多瞭解軍購議題的進度以及台美關稅的話題，包括“立院”攻防立場，以及希望向美傳達的內容等。



知情人士透露，盧秀燕表示自己前些日子有見過AIT處長谷立言，也得知美方所要求的軍購最低金額不止3500億，而是約9千億。因此國民黨版若只願意編列3500億，將會讓美方不滿，最後恐怕會與民進黨站在同一陣線，指責國民黨“親中”，嚴重時就會影響到今年選舉。



另外一部分則是台美關稅，席間大家皆反映美國現在很亂，世界各國也都暫時不簽或不審查關稅協定，因此國民黨現在若全盤接受很怪。



與會“立委”也說，他們想要先瞭解美國的狀況，同時也會要求政府舉辦公聽會，瞭解各產業心聲。



而在國民黨版尚未拍板之際，國民黨智庫針對特別條例提出內參說帖，包括強調“支持軍購、嚴審商購”，明確支持既定3500億元對美軍購案；主張應針對美方明確軍購案優先處理；若美方後續正式提出新軍購項目，俟其依循政府對政府（G2G）標準程序後，國民黨會隨即提出對應版本。智庫並主張，若屬可編列於年度公務預算之對內採購，應回歸常態預算程序審議，以維持財政紀律與預算制度嚴謹性。



說帖中更提及，強化履約保障。智庫建議，政府應在對美採購合約中清楚載明交貨與履約期程，並增列“懲罰條款”，要求美方明確確認台方列入優先交付序列，取得具體承諾，避免延宕排擠。



此外，智庫也建議黨團要求院會通過主決議或附帶決議，要求“國防部”對美軍購應積極爭取新世代先進武器（含第五代戰機），以強化台灣自我防衛能力。並要求美方縮短交貨時程，以避免延宕交貨時軍購品項已過於陳舊或不符需求。