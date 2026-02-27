鄭麗文訪陸　張榮恭：會在適當時間報告進度

中評社台北2月27日電／國民黨日前舉行“立法實務研討會”，黨主席鄭麗文指出上半年一定會完成“鄭習會”和訪華府。國民黨副主席張榮恭27日指出，雙方還在溝通當中。大陸也有重要政治議程，馬上要3月初召開“兩會”，接著美國總統特朗普要進行訪問，鄭習會在適當的時間跟各位報告相關的進度。張也重申，外界報導的時間“都不是他所知道的時間點”。



中時新聞網報導，國民黨主席鄭麗文，今日在副主席蕭旭岑、張榮恭陪同下，前往二二八紀念碑參加“化仇恨於無形 肇和平於永遠”活動，會後張榮恭針對鄭習會議題受訪。



張榮恭指出，今天紀念228，當年台灣所處的政治環境為國共內戰，所以和平對台灣來講至關重要。這幾年台灣變成一個被國際上認為非常危險的地方，身為台灣人更需要去努力追求和平。



張榮恭說，鄭麗文採取了積極的兩岸路線，因此各位已經看到了我們時隔十年之後的國共兩黨智庫論壇恢復舉辦。上一次國民黨主席訪問大陸已經長達十年，未來要舉辦國共高層會面，雙方還在溝通當中。



張榮恭說，大陸3月初要召開“兩會”，接著美國總統特朗普要訪問，未來進度會適時報告。國民黨在這個立場上非常地堅定。會給台灣人民在兩岸的衝突還是和解當中提供一個選擇的機會。



蕭旭岑則被問及，鄭麗文稱“鄭習會”對國民黨年底選情是大加分，蕭說，所有西方重要的領袖，從英國、德國、加拿大，甚至未來美國總統特朗普，都會去北京跟習近平見面。當全世界的民主國家都認為要跟中國大陸保持良好關係的時候，國民黨也是秉持這樣的一個想法。衹有兩岸關係穩定、和平，對台灣才是最好的保障，也對世界局勢才會有所貢獻。