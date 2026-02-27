改稱“中國大陸”　吳子嘉曝賴心思：有3目的

中評社台北2月27日電／賴清德日前出席海基會大陸台商春節活動，並在致詞時多次以“中國大陸”稱呼對岸，取代以往稱“中國”習慣，引發關注。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，賴清德只是口角春風、說好話，並沒有真實的善意，賴此舉也並不是政策轉向，而是帶有三個目的。



中時新聞網報導，針對賴清德致詞稱呼對岸為“中國大陸”，外界解讀兩岸是否有破冰可能，吳子嘉近日在其YouTube節目《董事長開講》中直言“（賴）講話口角春風，說好話而已”，賴害怕美國總統特朗普要到北京，台灣恐怕會被交易，所以開始不挑釁，也不去招惹大陸。



吳子嘉進一步指出，若賴清德要對大陸釋出善意，第一個工作，在民進黨裡面下一個命令，民進黨所有黨務系統，所有的文字文書稱呼稱位標準化，明天開始全部叫“中國大陸”，誠意就夠了。第二，通告全台，過去稱呼為“中國”的，現在全部在公文書上改成“中國大陸”，一個行政命令下去就好，“這就是善意，他（賴）現在通通沒有。”



吳子嘉分析，賴此舉並不是政策轉向，而是有三個目的。第一是選票，賴希望2026的選舉拿到中間選民以及年輕族群的票，所以故意調整軟化，在經濟上說的非常好聽，稱願意幫助大陸。



“第二，國際投資進來了”，吳子嘉續指，賴此舉是為了爭取外資投資台灣；第三就是對美國，特朗普現在要到北京去，賴就是做一個溫良恭儉讓的態度給美國看，象徵與大陸的關係要準備和緩，讓特朗普覺得印象很好。



吳子嘉認為，賴此舉也是在降低“麻煩製造者”的標籤，賴想展現出來給美國看到，台灣是理性的、可以控制的，避免製造緊張，還有一個合作的姿態。不過至於賴是不是真的想合作，吳子嘉也坦言“不知道”，因為賴之前在搞大罷免，“誰也沒想到，還是一個短期策略”，他對賴實在是沒有信心。