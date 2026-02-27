蘇巧慧支持超李四川？被曝民調為“讀者提供”

中評社台北2月27日電／根據媒體在昨揭露的一份2026新北市長選戰民進黨內參民調，結果顯示民進黨參選人蘇巧慧以43.7%，首度超車國民黨擬參選人李四川的43.3%，讓綠營人士士氣大振紛紛轉發，不過報導中民調數字圖片出處竟然寫著是“讀者提供”，讓人質疑民調的真實性。有粉專就開酸“這份民調肯定最有公信力了，出處是讀者提供，然後新聞都寫民進黨民調”。



中時新聞網報導，這份號稱是民進黨內參，在農曆春節後於2月23至24日針對新北市選情執行的最新民調顯示，在一對一的情況下，蘇巧慧以43.7%微幅領先李四川的43.3%，這也是蘇巧慧首次出現超前李四川。而若是蘇巧慧跟黃國昌對決，蘇則以52.4%幅領先黃的30.9%，差距拉大。若是在“三腳督”的狀況下，蘇巧慧以38.1%領先，李四川支持度則掉到30.2%，而黃國昌則是以13.1%墊底。



對這份民調，國民黨“立委”徐巧芯26日指出，這證明了蘇巧慧真的很急。眼尖的她表示，“蘇巧慧民調首度勝過李四川”，結果第一時間民調執行跟發布單位都不知道是誰，甚至民調來源還是“讀者提供”，到底是什麼“讀者”可以提供記者一份民進黨內部的民調？民進黨做的還不敢承認真是丟臉；另外一家綠媒也想跟進議題，竟然放民調照片寫“記者翻攝”？沒有民調執行與發布單位，到底什麼民調這麼神秘，要偷偷翻攝？民進黨自己做的民調不敢大方由黨部公開，一下“讀者提供”、一下“記者翻攝”，被笑了被罵被質疑了，才又更正揭露是民進黨做的，這個可信度有多低不用她說，大家都懂。