美伊下周繼續談判　美媒稱戰爭風險“迫近”

中評社台北2月27日電／美國與伊朗第三輪間接談判26日在瑞士日內瓦結束。伊朗方面表示，談判取得“良好進展”，下周雙方繼續談判。與此同時，美國繼續加強戰爭準備，美國總統特朗普當天聽取美軍對伊軍事選項匯報。一些美國媒體認為，美伊戰爭風險正在“迫近”。



新華社報導，美伊當天的間接談判在阿曼駐日內瓦外交代表機構分上午和下午兩階段舉行。美國《華爾街日報》報導，美方要求伊方拆除其位於福爾道、納坦茲和伊斯法罕的主要核設施，並將所有剩餘濃縮鈾運往美國。但伊朗國家電視台在談判期間報導說，伊朗拒絕向國外轉移其濃縮鈾。伊朗政府信息委員會主席亞斯·哈茲拉蒂在社交媒體上寫道：“鈾濃縮活動將根據需要繼續進行，不會從伊朗運出任何核材料。”



談判結束後，斡旋方阿曼外交大臣巴德爾在社交媒體上說，談判取得“顯著進展”。美伊代表各自向本國政府匯報後，談判將盡快恢復，“技術層面的討論”將於下周在奧地利首都維也納舉行。



伊朗外交部長阿拉格齊作出類似表態，稱談判取得“良好進展”，“將繼續圍繞達成協議所必需的事項進行更深入磋商，包括解除制裁和採取核問題相關步驟”。雙方技術團隊計劃于3月2日在維也納開始技術討論並進行相關審查，下一輪談判預計于一周內舉行。



阿拉格齊說，此輪談判是迄今最嚴肅、持續時間最長的核談判之一。雙方達成“深入理解”，但在某些領域仍然存在分歧。他強調，伊美“在一些關鍵議題上更接近達成共識”。



美國總統特使威特科夫和特朗普的女婿庫什納作為美方代表參與談判，但未對談判結果作出公開表態。一名匿名美國官員在談判結束後告訴美國阿克西奧斯新聞網站，當天談判“積極”，但沒有提供更多細節。該媒體當天早些時候報導說，威特科夫和庫什納對伊朗方面在談判第一階段所告知的內容表示“失望”。

