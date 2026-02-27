伊美舉行第三輪間接談判　福特號航母駛往中東

中評社北京2月27日電／伊朗與美國的第三輪間接談判26日在瑞士日內瓦舉行，現場安保措施嚴密。美軍最大航母“傑拉爾德·R·福特”號當天上午離開位於希臘南部克里特島蘇達灣的海軍基地，前往中東。



新華社報導，此次談判由阿曼斡旋，在阿曼駐日內瓦外交代表機構舉行。伊朗外交部長阿拉格齊率領伊朗代表團參加談判，美方談判代表是美國總統特使威特科夫和美國總統特朗普的女婿庫什納。



據美國阿克西奧斯新聞網站25日報導，威特科夫稱，美方正要求伊朗同意，核協議若達成，將“無限期有效”。據伊朗塔斯尼姆通訊社26日報導，伊朗總統佩澤希齊揚在新一輪伊美談判開始之際表示，伊朗無意發展核武器。他在一場會議上說：“敵人說伊朗不應尋求核武器，而我們自己早已多次說過，我們無意發展核武器。”



據伊朗媒體26日報導，阿曼外交大臣巴德爾當天早些時候在日內瓦會見了國際原子能機構總幹事格羅西，雙方就伊朗核計劃相關的技術問題交換意見。據卡塔爾半島電視台報導，格羅西已加入談判，並擔任技術觀察員。



伊朗外交部發言人巴加埃26日說，伊方“以嚴肅認真的態度和充分的準備”參加伊美第三輪間接談判，談判重點是核問題。巴加埃在接受伊朗國家電視台採訪時說：“本輪談判的重點是核問題。伊朗在解除制裁和利用核技術權利兩方面的立場明確。”



據伊朗邁赫爾通訊社26日報導，伊朗方面提出的談判提案回應了美國長期以來關於伊朗核計劃和平性質的種種說辭。如果美方拒絕該提案，將“加劇外界對美國誠意及其關於外交解決核問題承諾的質疑”。

