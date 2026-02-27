巴基斯坦和阿富汗在邊境激烈交火

中評社北京2月27日電／巴基斯坦和阿富汗26日晚在兩國邊境地區爆發激烈交火。巴基斯坦稱打死36名阿方武裝人員，阿富汗稱打死55名巴方士兵。27日凌晨，巴方發起空襲，衝突仍在持續。



新華社報導，阿富汗政府發言人穆賈希德26日晚在社交媒體發文稱，為回應巴基斯坦軍方“挑釁”，阿方打擊巴方邊境地區軍事設施。截至當晚10時，阿軍已奪取巴方15處軍事哨所。



阿富汗國防部26日深夜發佈消息稱，阿方在兩國邊境地區開展的軍事行動已打死55名巴方士兵。



巴基斯坦新聞與廣播部26日發表聲明稱，阿方“誤判形勢”，在巴基斯坦西北部開伯爾-普什圖省的兩國交界地區多個地點“無端”發動炮擊，巴方立即予以有效回擊，阿方武裝人員在多個地點遭到打擊。初步報告顯示，阿方傷亡慘重，多個哨所和裝備被摧毀。



巴基斯坦新聞與廣播部長阿陶拉·塔拉爾27日凌晨在社交媒體發文稱，這一正在持續的邊境衝突中，至少36名阿富汗武裝人員被打死，巴方2名安全人員殉職。



據阿富汗媒體報導，阿富汗東部與巴基斯坦接壤的霍斯特、庫納爾和楠格哈爾三個省份最近幾日均處於間歇性交火狀態。



去年10月以來，阿富汗和巴基斯坦邊境地區多次發生交火。去年10月19日，在卡塔爾和土耳其斡旋下，雙方同意停火，此後在多哈、伊斯坦布爾和利雅得就確保停火的可持續性舉行數輪會談，但未能取得成果。