港澳地區航天員有望今年執行空間站飛行任務

春節前夕，神舟二十一號航天員乘組在中國空間站向全國人民拜年（視頻截圖）。 中評社北京2月27日電／中國載人航天工程2026年將深入貫徹落實“十五五”規劃部署，在新起點上深化推進空間站應用與發展和載人月球探測兩大任務，努力為加快建設航天強國作出更大貢獻。



據中國載人航天工程辦公室介紹，目前，中國空間站在軌運行穩定、效益發揮良好；載人月球探測工程登月階段任務各項研製建設進展順利，取得多項階段性突破。



進入空間站應用與發展階段以來，工程全線密切協同，先後圓滿完成6次載人飛行、4次貨運補給、7次飛船返回任務，成功實施首次應急發射，6個航天員乘組、18人次在軌長期駐留，累計進行13次航天員出艙和多次應用載荷出艙，開展多次艙外維修任務，刷新航天員單次出艙活動時長的世界紀錄，完成包括港澳載荷專家在內的第四批預備航天員選拔、低成本貨物運輸系統擇優並啟動研製等工作。



2026年，中國計劃實施2次載人飛行任務、1次貨運飛船補給任務。來自港澳地區的航天員有望最早於今年執行空間站飛行任務，神舟二十三號飛行乘組1名航天員將開展一年期駐留試驗。



瞄準2030年前實現中國人首次登陸月球的目標，載人月球探測工程登月階段任務各項研製建設工作正在扎實穩步推進。截至目前，長征十號運載火箭、夢舟載人飛船、攬月月面著陸器等主要飛行產品研製進展順利，已陸續完成夢舟載人飛船零高度逃逸、攬月著陸器著陸起飛、長征十號運載火箭係留點火、長征十號運載火箭系統低空演示驗證與夢舟載人飛船系統最大動壓逃逸飛行等大型試驗。



2026年，將全力推進文昌航天發射場登月任務相關配套設施設備建設，以及測控通信、著陸場等地面支持系統各項目建設工作。



工程立項實施以來，始終秉持“和平利用、平等互利、共同發展”的原則，積極促進載人航天領域國際合作交流。2025年，中巴兩國簽署選拔訓練航天員合作協議，目前選拔工作進展順利，根據飛行任務規劃安排，後續將有1名巴基斯坦航天員以載荷專家身份執行短期飛行任務，在中國空間站開展巴方科學實驗等工作。此外，中國載人航天工程辦公室將持續推進與聯合國外空司合作項目實施。中國始終歡迎世界同行參與共享中國載人航天發展成果，攜手推動世界航天技術發展，為和平利用太空、造福全人類作出新的更大貢獻。