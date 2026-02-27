巴基斯坦空襲阿富汗首都喀布爾等地

中評社北京2月27日電／阿富汗政府發言人穆賈希德27日凌晨在社交媒體上證實，阿富汗首都喀布爾、坎大哈省和帕克蒂亞省部分地區遭到巴基斯坦軍隊空襲，目前尚無人員傷亡報告。



當天凌晨2時10分左右，喀布爾市中心傳出爆炸巨響，疑似有飛機飛過的聲音，後續傳出激烈槍聲。



巴基斯坦軍方消息人士告訴新華社記者，巴方當天凌晨空襲阿方在喀布爾、坎大哈省和帕克蒂亞省的重要軍事設施。空襲行動旨在回應阿方26日晚間攻擊巴方邊境哨所，行動摧毀阿方多處指揮所、彈藥庫及後勤基地。



這名消息人士稱，喀布爾遭到空襲後，阿方請求停火，但巴方決定繼續空襲直至完全達成目標。



對喀布爾的空襲發生在兩國邊境爆發衝突幾小時後。穆賈希德26日晚在社交媒體發文稱，為回應巴基斯坦軍方“挑釁”，阿方打擊巴方邊境地區軍事設施。阿富汗國防部稍後發表聲明，聲稱奪取巴方15處軍事哨所，打死55名巴方士兵。



巴基斯坦總理夏巴茲的發言人發表聲明稱，巴方安全部隊採取有效反擊，打死72名阿富汗武裝人員、打傷120人，摧毀16處阿方哨所，佔領7處阿方哨所。



巴基斯坦總統扎爾達里在社交媒體發表聲明說，巴基斯坦不會在和平與領土完整問題上作出任何妥協。巴方安全部隊的回應全面且果斷。那些將巴方維護和平的意願誤認為軟弱的人將會面臨強有力反擊。



過去幾天，阿富汗與巴基斯坦在阿東部與巴西北部接壤地帶發生間歇性交火。起因係巴方21日夜間至22日凌晨空襲兩國邊境地區多處巴方指認的恐怖分子營地。巴方稱空襲打死80多名恐怖分子，阿方稱空襲造成包括婦女兒童在內的18人死亡。