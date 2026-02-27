希拉里向國會作證　稱對愛潑斯坦案“不知情”

中評社北京2月27日電／美國前國務卿希拉里·克林頓26日在紐約州的住所就愛潑斯坦案接受國會問詢。她在閉門作證時表示，對“性犯罪者”愛潑斯坦的犯罪行為不知情，也從未與其見面。



新華社報導，希拉里當天在社交媒體發表聲明說，她“完全不瞭解他們的犯罪活動”，不曾見過愛潑斯坦，也“從未乘坐過他的飛機，去過他的島嶼、住所或辦公室”。



希拉里指責由共和黨主導的眾議院監督與政府改革委員會試圖轉移人們對特朗普總統與愛潑斯坦關係的關注，並要求國會對特朗普直接展開問詢。她說：“你們強迫我作證，明知我掌握的信息對你們的調查毫無幫助，卻仍然這樣做，目的是為了轉移人們對特朗普總統行為的注意力，並掩蓋這些行為”。



前總統比爾·克林頓將於27日接受國會問詢。克林頓夫婦的作證記錄隨後將被公佈。



數月來，克林頓夫婦拒絕回應眾議院監督與政府改革委員會主席、共和黨人詹姆斯·科默的傳喚赴國會作證，稱後者所發傳票無效、缺乏法律效力。2月初，克林頓夫婦在共和黨人把持的眾議院即將就兩人涉嫌藐視國會進行表決的壓力下，同意前往國會接受調查問詢。克林頓夫婦還表示，要求調查問詢應以公開形式，而非閉門作證，以防止共和黨將這一問題政治化。



2月19日，眾議院監督與政府改革委員會宣佈將在克林頓夫婦位於紐約州查帕闊的住所舉行閉門調查問詢。