美伊日內瓦談判取得哪些“良好進展”？

中評社北京2月27日電／伊朗與美國的第三輪間接談判26日在瑞士日內瓦舉行。談判未達成協議，但各方作出積極評價，並宣佈計劃3月2日在奧地利首都維也納繼續進行技術討論。談判同日，美國總統特朗普據稱聽取了軍方有關對伊朗軍事選項的報告。



新華社報導，專家認為，本輪談判一定程度上緩解了持續緊張的美伊局勢，但根本分歧尚未化解，談判窗口正在收窄，美伊仍處在“戰與和”的關鍵拐點。本輪日內瓦談判取得哪些“進展”？為什麼說下周會是美伊局勢“關鍵一周”？



“良好進展”有哪些



這次美伊談判歷經兩個階段，中間休會數小時。從各方披露的信息看，當天會談重點圍繞核問題，包括伊朗鈾濃縮能力、現有濃縮鈾處理以及相應對伊解除制裁等。



會談結束後，伊朗外交部長阿拉格齊和阿曼外交大臣巴德爾分別以“良好”和“顯著”認定談判取得的“進展”。



阿拉格齊從三個層面評價了會談積極意義：伊美“迄今最嚴肅、持續時間最長的核談判之一”、雙方達成“深入理解”、“在一些關鍵議題上更加接近達成共識”。他說，雙方後續磋商重點“包括解除制裁和採取核問題相關步驟”。



巴德爾披露，伊美對“新的、富有創造性的思路和解決方案”持開放態度，但沒有具體說明。



綜合各方信息，伊朗在談判中或提出了兩方面的籌碼。



一是伊朗限制“核活動”並接受國際監督。伊方一名匿名官員在談判前告訴美國《紐約時報》，伊朗將提出未來3到5年內暫停核活動及鈾濃縮，同時將濃縮水平維持在1.5%的極低水平。伊朗還將加入一個有關鈾濃縮的區域聯營體，並分階段稀釋其目前仍持有的400公斤高豐度濃縮鈾，同時允許聯合國相關機構核查人員入境監督。



二是向美國許以商業利益以期打破僵局。英國《金融時報》援引消息人士的話報導，伊朗在談判中向美國提供“重要經濟激勵措施”，包括能源、礦產等方面。伊朗負責經濟事務的副外長哈米德·甘巴里此前還提及，飛機採購也可作為伊美協議內容。

