中國散裝貨船對英國核潛艇構成威脅？中方駁斥

中評社北京2月27日電／據中國駐珀斯總領館：中國駐珀斯總領館發言人就“玉霄峰號”貨船構成所謂“威脅”發表談話。



近日，西澳州媒體渲染停靠在奎納納港的中國散裝貨船“玉霄峰號”對英國核潛艇構成所謂“威脅”。中國駐珀斯總領館即聯繫有關方面，現就有關事實說明如下。



“玉霄峰號”貨船於2月13日抵達奎納納港準備裝運大麥，14日凌晨按照港口指令引水引航進內錨地等泊，所有裝運糧食的船舶都在此等待。23日，按照港口指令停泊，4名澳海關人員登船進行例行檢查。25日完成裝貨後按要求進入內錨地等待，並於26日下午離港。



以上事實清楚，中方貨船完全系商業行為，且嚴格遵守澳方規定。每周有多艘中國貨船前往西澳，運載鐵礦石、糧食等，構建起中西澳合作的重要支撐。所謂“威脅”完全是無中生有，甚至是蓄意炒作。《西澳人報》已於2月26日發表文章，闡明上述事實。總領館也關注到領區民眾紛紛發聲支持。



當前國際局勢變亂交織，中國始終堅持和平發展道路，堅持高質量發展、擴大高水平對外開放。中澳同為亞太地區重要國家，經濟結構高度互補，沒有根本利益衝突，是朋友，不是敵人；中國的發展是澳大利亞的機遇，而非威脅。中國與西澳合作緊密，已連續19年成為西澳最大貿易夥伴。中西澳人文交往密切，剛剛過去的春節各地慶祝活動豐富多樣。



中國駐珀斯總領館真誠呼籲西澳州媒體以客觀、負責任的態度進行報導，基於事實真實反映雙方關係發展與友好合作，而不是動輒以“中國威脅”危言聳聽。總領館願繼續秉承相互尊重、求同存異、互利合作的原則，與西澳州各界一道，推進各領域務實合作和友好交往，更好造福雙方人民。