兩會將至　台盟建言內容聚焦四大主題

台盟中央舉行2026年全國兩會新聞通氣會（中評社 海涵攝） 中評社北京2月28日電（記者 海涵）2026年全國兩會將至。27日上午，台盟中央舉行2026年全國兩會新聞通氣會，介紹今年台盟向全國政協建言素材內容及去年參政履職情況。



全國政協常委、台盟中央副主席孔令智，台盟中央研究室副主任馬宇鵬，台盟中央宣傳部副部長郭婷出席會議。



據介紹，2026年台盟向全國政協十四屆四次會議提交建言素材呈現注重頂層布局、來源廣泛、體現黨派特色三大特點，其主要內容涵蓋以下四個主題：



一是重點圍繞落實中共二十屆四中全會精神和中央經濟工作會議重要部署，聚焦建設科技強國、海洋強國重大戰略部署，在進一步推動國產高端裝備研發應用、加強中試平台建設、深化海洋資源開發利用、助力高水平對外開放等方面提出建議。



二是持續關注社會民生，圍繞社會普遍關注的教育、醫療、養老等方面，提出完善交叉學科課程建設、規範互聯網醫療科普發展、加強老年慢性病綜合防控等建議。



三是堅持不懈促進兩岸關係和平發展。在所提交建言素材中，突出兩岸同根同源、守望相助的“兩岸一家親”理念，立足團結廣大台灣同胞共同反“獨”促統，在助力推進兩岸各領域融合發展等方面提出建議。



四是聚焦民主黨派民主監督工作和社會幫扶工作，在生態保護、鄉村振興、農業農村科技發展方面提出建議。

