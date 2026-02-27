香港福建社團聯會舉行丙午馬年新春團拜會

香港福建社團聯會於北角會所舉行丙午馬年新春團拜會（中評社 盧哲攝） 中評社香港2月27日電（記者 盧哲）閩港同心，策馬爭先。27日，香港福建社團聯會於北角會所舉行丙午馬年新春團拜會。



香港特別行政區行政長官李家超、香港中聯辦副主任孫尚武，福建省政協副主席、省委統戰部部長林文斌，駐港國安公署副署長陳楓，外交部駐港特派員公署副特派員張長偉，香港立法會主席李慧琼，行政會議召集人葉劉淑儀等應邀擔任主禮嘉賓，與廣大閩籍鄉親逾600人歡聚一堂、共賀新禧，展望閩港合作新篇章。



團拜儀式於下午3時拉開序幕，主禮嘉賓進場後，全場肅立奏唱中華人民共和國國歌。



隨後，全國政協委員、香港福建社團聯會主席施清流，代表香港福建社團聯會向蒞臨現場的嘉賓、全體閩籍鄉親、社會各界賢達致以馬年新春祝福。施清流說，過去一年，在習近平主席關於港澳工作重要論述指引下，在李家超行政長官的帶領下，特區政府依法施政、積極作為，堅定維護國家安全，持續改善民生福祉，香港社會保持繁榮穩定，國際金融中心地位更加穩固，由治及興的勢頭更加強勁。國家始終是香港發展的堅強後盾，福建省委、省政府搶抓機遇、實幹興省，為閩港深化交流合作，注入了源源不斷的動力。



施清流表示，新的一年，聯會將繼續做好三方面工作：一是堅守初心立場，深入貫徹習近平主席關於“一國兩制”的重要論述，堅定擁護“一國兩制”，維護國家主權、安全和發展利益，做香港穩定發展的堅定守護者；二是秉持奮進姿態，牢記習近平主席的囑託，支持香港融入國家發展大局，深化閩港在金融、商貿、文旅、人才等領域的交流合作，不斷拓寬合作空間；三是堅持務實擔當，繼續加強社團建設、服務廣大鄉親，傳承中華優秀傳統文化，講好閩港故事，講好中國故事。福建聯會將團結帶領在港閩籍鄉親攜手並進，以龍馬精神奮勇爭先，在李家超行政長官和特區政府的帶領下，共同為香港由治及興貢獻閩籍力量，共譜閩港融合發展新篇章。