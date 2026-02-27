中評鏡頭：福建社團團拜 “切金豬”祈福

主禮嘉賓共同執刀，齊齊握手用力，落下寓意美好的三刀，寓意著閩港同心、好運自來（中評社 盧哲攝） 中評社香港2月27日電（記者 盧哲）2月27日是農曆正月十一日，香港福建社團聯會於北角會所舉行丙午馬年新春團拜會。當天的會所內張燈結彩喜氣洋洋，主禮嘉賓香港特首李家超等，與廣大閩籍鄉親逾600人歡聚一堂共賀新春，並一同舉行了熱鬧的“切金豬”祈福儀式。



團拜儀式於上，隨著吉時到來，主辦方按香港傳統新春習俗，抬出了三隻“金豬”，舉行了“切金豬”祈福儀式。香港特別行政區行政長官李家超、香港中聯辦副主任孫尚武，福建省政協副主席、省委統戰部部長林文斌，駐港國安公署副署長陳楓，外交部駐港特派員公署副特派員張長偉，香港立法會主席李慧琼，行政會議召集人葉劉淑儀等主禮嘉賓分成三組，共同執刀，齊齊握手用力，落下寓意美好的三刀，寓意著閩港同心、好運自來。



在香港，“切金豬”（或稱切燒豬）儀式是一種傳統的祈福與慶典習俗，是香港地道文化中不可或缺的慶典活動，常見於開工、竣工、新春團拜或公司開業。儀式中通常由主禮嘉賓共同執刀，將燒乳豬“切下三刀”，象徵“紅皮赤壯”的好運、興旺以及業務順利，寓意生意興隆、百業興旺、財源廣進、好運自來。



而其中的細節也頗有講究。“金豬”是烤成紅色的乳豬，象徵紅皮赤壯（身體強壯、活力滿滿），是吉利和興旺的象徵。“切”的含義，傳統上講究“從頭斬到尾”，代表好運從頭到尾、順順利利。在香港立法會、政黨社團、商界活動等，都能看到“切金豬”儀式，主禮嘉賓都會共同握刀，齊心協力“切下三刀”，也象徵團結和同心的好意頭。

